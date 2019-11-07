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Жаров предложил наказывать покупателей украденных персональных данных

Ведомости
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Роскомнадзор считает, что ответственность за распространение украденных персональных данных должны нести не только те, кто их продает, но и те, кто покупает и использует. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Жаров. По его словам, Роскомнадзор готовит пакет соответствующих предложений.

Жаров отметил, что в последнее время участились случаи утечки персональных данных. «В последнее время все чаще появляются сообщения о преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей баз данных, оформлением поддельных документов с использованием персональных данных», – сказал Жаров на конференции, посвященной защите личных данных.

Руководитель Роскомнадзора выразил надежду, что идею наказывать покупателей персональных данных поддержат министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и парламент.

В октябре «Коммерсантъ» дважды сообщал о массовой утечке личных данных клиентов Сбербанка, которые впоследствии продавались на черном рынке. Первый раз, в начале октября, сообщалось, что в теневом ресурсе интернета продается база с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем эта цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.

Во второй раз «Коммерсантъ» обнаружил продавца, который утверждал, что располагает базой данных о заемщиках Сбербанка на миллион строк, накопленных с 2015 г. Банк опроверг информацию о новой утечке.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

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Финансы
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Оплата по QR-коду в Системе быстрых платежей станет доступна по всей России в 2020 году

Ведомости
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Оплату покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) запустят по всей стране в 2020 г. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС. Она отметила, что технологию уже тестируют несколько торговых сетей.

ЦБ запустил СБП в тестовом режиме в январе, в рабочем – в феврале. Система позволяет по номеру телефона переводить деньги с одного банковского счета на другой. В СБП также предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода. При этом комиссия для торговых точек существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 г.

В октябре РБК сообщил, что в СБП могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Опция включена в разработанную регулятором концепцию развития платежной системы России до 2023 г., уточняло издание со ссылкой на документ. К выплатам из бюджета относятся пенсии и другие социальные выплаты из ПФР, выплаты государственным служащим, зарплаты сотрудников государственных и муниципальных организаций, стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей.

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Технологии
Новости

СМИ узнали о готовности Xerox заплатить за HP больше рыночной стоимости

Ведомости
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Корпорация Xerox Holdings сделала предложение о покупке производителя компьютеров и принтеров HP Inc., сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Сумма потенциальной сделки не разглашается. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Xerox готов заплатить $30 млрд, что на $3 млрд превышает рыночную капитализацию HP.

По данным Reuters, Xerox сделал предложение HP на сумму около $33 млрд.

К закрытию торгов 6 октября рыночная капитализация HP составляла около $27,3 млрд, Xerox – $8 млрд. Котировки Xerox после появления информации о сделке выросли на 3,6%, HP – на 6,4%.

О том, что Xerox планирует купить HP, накануне сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Эта информация появилась сразу после того, как японская корпорация Fujifilm Holdings окончательно передумала сливаться с Xerox.

Для покупки HP американская корпорация может использовать $2,3 млрд от продажи доли в совместном предприятии Fuji Xerox и собственные акции. Кроме того, источники WSJ сообщили, что компания получила неформальное обещание инвестиций от крупного банка.

Xerox выпускает преимущественно большие принтеры и копировальную технику. HP, которая выделилась из Hewlett-Packard в 2015 г., производит более мелкие принтеры и картриджи для них, а также является одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире. Годовая выручка Xerox – около $10 млрд, у HP – $58 млрд.

Новости СМИ2
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Политика
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СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Каспийска

Ведомости
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Полиция проводит обыски в мэрии Каспийска (Дагестан), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии. По данным источника «Интерфакс-Юг», задержан заместитель мэра города Заур Римиханов. «На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова. Кроме того, в настоящее время идут обыски у руководителя аппарата администрации города», – сообщает источник ТАСС.

«Заместителя мэра города Римиханова задержали и забрали на допрос. В рамках какого уголовного дела – пока неясно. Обыски в администрации продолжаются», – уточняет собеседник «Интерфакса». Представитель мэрии Каспийска рассказал ТАСС, что обыски связаны с земельными вопросами и незаконными разрешениями на строительство.

По предварительным данным «Интерфакса», обыски проводят в рамках уголовного дела в отношении одного из заместителей мэра города. Официальными комментариями регионального МВД по этому поводу агентство пока не располагает.

Новости СМИ2
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Технологии
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WhatsApp обновил настройки конфиденциальности для групповых чатов

Ведомости
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В мессенджере WhatsApp появилась возможность контролировать приглашения в группы. Теперь пользователи смогут выбирать, кто может добавлять их в чаты, говорится в блоге компании. Ранее добавлять друг друга в группы можно было без ограничений.

С новыми настройками приватности администратор группы будет отправлять пользователям индивидуальные приглашения. Таким образом, у вас будет выбор, вступать в эту группу или нет. Приглашения будут действовать три дня, рассказали в компании. Чтобы активировать функцию, нужно перейти в приложении в раздел «Настройки», затем «Аккаунт/Учетная запись», «Приватность/Конфиденциальность» и «Группы» и выбрать, кто может добавлять вас в чаты: «Все», «Мои контакты» или «Контакты, кроме...».

Пользователи получат возможность более эффективно контролировать количество отправляемых им групповых сообщений, говорится в сообщении. Новые настройки будут доступны в ближайшее время при установке последней версии приложения.

WhatsApp принадлежит Facebook. Им пользуются около 1,5 млрд человек.

Новости СМИ2
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Политика
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Исследователи впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

Ведомости
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Группа американских ученых обнаружила новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) впервые почти за 20 лет, сообщает телеканал CNN. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури.

Новый штамм отнесли к группе М наиболее распространенного и патогенного вида ВИЧ-1. У вируса иммунодефицита существует много разных подтипов или штаммов. Как и другие вирусы, ВИЧ может меняться и мутировать со временем. Однако новый штамм был обнаружен впервые после того, как в 2000 г. ученые установили принципы классификации подтипов.

По правилам, ученым, для того чтобы заявить о выявлении нового подтипа вируса, нужно зафиксировать его как минимум у трех не связанных между собой пациентов. Указанным штаммом ВИЧ были в разные годы заражены три жителя Демократической Республики Конго.

Открытие может помочь исследователям лучше понять, как эволюционировал и распространялся вирус. В будущем это может приблизить специалистов к созданию эффективной и доступной вакцины от ВИЧ.

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Бизнес
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AliExpress объявил о сокращении срока доставки в Россию

Ведомости
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Логистический оператор Cianiao, дочерняя компания Alibaba Group, запустил три прямых авиарейса между Китаем и российскими городами-миллионниками – Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском, сообщается в пресс-релизе AliExpress в России.

Цель – сократить время доставки заказов до 10 дней, пояснил гендиректор компании Дмитрий Сергеев. Сейчас средний срок доставки покупок из Китая составляет около 25 дней в зависимости от региона, уточнил «Ведомостям» представитель AliExpress в России.

Рейсы во все города будут выполняться один раз в день, а накануне распродажи 11 ноября их число увеличится до двух в день, отмечается в пресс-релизе компании. Отправленные посылки будут обрабатываться в сортировочном центре «Почты России» во «Внуково», а также в новых распределительных центрах в Новосибирске и Екатеринбурге. Далее посылки будут доставляться в отделения связи.

Заместитель гендиректора по международному бизнесу «Почты России» Денис Ильин, который цитируется в пресс-релизе, пояснил, что новый логистический продукт «позволит существенно снизить удельную себестоимость одной отправки и обеспечивает лучшее качество логистики для интернет-площадок».

В пресс-релизе подчеркивается, что к открытию новых маршрутов компания Cianiao забрендировала самолет в свои корпоративные цвета.

11 ноября – дата так называемого «всемирного дня шопинга», когда китайские онлайн-площадки проводят распродажи в честь Дня холостяка. Крупнейшие российские ритейлеры в 2017 г. стали присоединяться к этой распродаже.

AliExpress в июне запустил доставку недорогих товаров в города-миллионники и европейскую часть России с помощью самолетов. Речь тогда шла о товарах по цене до 150 руб. Раньше такие посылки отправляли из распределительного центра во Владивостоке только железнодорожным транспортом.

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, банк нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация предоставляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отметил регулятор. Также Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой и нарушал порядок расчета капитала, добавил ЦБ.

Регулятор назначил в банк временную администрацию, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Согласно информации на сайте банка, его акционерами являются Волжская инвестиционная компания (46,6%), Чувашская Республика в лице министерства юстиции и имущественных отношений региона (36,3%), ООО «Ресурсмаркет» (5,5%) и другие юридические и физические лица.

Чувашкредитпромбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. Выплаты начнутся не позднее 21 ноября, сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Становление банковской системы России. Основное за 20 лет

Политика
Новости

Сын Патрушева купил долю в поставщике оборудования для подвижного состава

Ведомости
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Андрей Патрушев, сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева, стал прямым владельцем доли в 6,25% в ООО «Транстелесофт». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ от 22 октября, пишет «Коммерсантъ».

Сам Андрей Патрушев отказался от комментариев. 25 октября пресс-служба «Газпром нефти», где он с 2015 г. занимал должность заместителя гендиректора, объявила о том, что Патрушев уходит из компании. Причина, пояснила пресс-служба, – переход на другую работу. О какой работе идет речь, она не сообщила.

Андрей Патрушев не планирует входить в руководство компании и заниматься операционным менеджментом, сообщила группа Ctrl2GO, в которую входит «Транстелесофт». Два источника «Коммерсанта» говорят, что Ctrl2GO не станет основным местом работы Патрушева. По их словам, он займет пост в одной из крупных добывающих компаний.

«Транстелесофт», согласно данным на ее сайте, – одна из ведущих компаний в области разработки и внедрения бортовых систем безопасности и информационно-сервисных систем для подвижного состава и городского транспорта. Контрольный пакет в 75% в ней принадлежит ООО «Локотех-сигнал». Та, в свою очередь, принадлежит кипрской Holdings CTRL2GO Ltd. Оставшиеся 25% поровну поделены между Вадимом Татариновым, Светланой Лужбиной, Вячеславом Нарышкиным и Андреем Патрушевым.

Андрей Патрушев – младший сын экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Родился в 1981 г. До прихода в нефтяной бизнес в 2006 г. занимал пост замначальника девятого отдела управления «П» («Промышленность», курирует и нефтяную отрасль) ФСБ. До 2008 г. был советником председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина. В 2007 г. Владимир Путин наградил его орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу». Работал на менеджерских должностях в таких компаниях, как «РН-сервис», «Зарубежнефть», «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».

Финансы
Новости

ВТБ рассказал о тестировании оплаты поездок в метро по биометрии

Ведомости
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ВТБ тестирует систему оплаты проезда в московском метро по биометрии совместно с «Ростелекомом», рассказал зампред правления банка Анатолий Печатников. Воспользоваться технологией, по словам Печатникова, смогут клиенты всех банков, она будет работать на базе Единой биометрической системы (ЕБС). «Ростелеком» – оператор ЕБС.

Технология позволит пассажирам проходить через турникет за одну миллисекунду, к такому показателю стремится ВТБ. За это время платформа успеет распознать пассажира по лицу и принять решение, открывать створки турникета или нет, говорит Печатников.

В начале сентября о тестировании технологии распознавания лиц для оплаты проезда сообщила пресс-служба метрополитена: «Московский метрополитен совместно с ВТБ и Сбербанком проводит внутреннее тестирование возможности оплаты проезда с помощью биометрии. Пассажиры московского метро в тестировании не участвуют» (цитата по «РИА Новости»).

На станции «Сухаревская» Московский метрополитен совместно со Сбербанком уже запустили тестирование технологии и привлекли фокус-группу. Для оплаты проезда пассажирам необходимо скачать на телефон мобильное приложение и пройти небольшую процедуру регистрации: сделать селфи и ввести данные банковской карты, рассказывали «РИА Новости» в пресс-службе Сбербанка. Платформа разработана на базе продукта по распознаванию лиц от VisionLabs.

Единая биометрическая система заработала с 1 июля 2018 г. для удаленного предоставления финансовых услуг. По закону обеспечить сбор данных в ЕБС обязаны все банки, соответствующие критериям. Сейчас биометрию собирают 155 банков в более чем 5300 отделениях.

Сбербанк создает собственную биометрическую платформу, конкурирующую с ЕБС. В конце 2018 г. госбанк сообщил, что получил миллионы биометрических образцов. В ЕБС зарегистрировано около 65 000 человек, сказал 6 ноября представитель «Ростелекома». «Ведомости» направили запросы в Сбербанк и Московский метрополитен.

Политика
Новости

США обвинили двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже на Саудовскую Аравию

Ведомости
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Минюст США обвинил двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ведомство.

Гражданин США Ахмад Абуаммо был арестован за то, что следил за пользователями трех аккаунтов по поручению королевства, пишет издание. Другой — Али Альзабара — предположительно находится в Саудовской Аравии. По данным издания, он обвинен в доступе к личной информации более чем 6 000 учетных записей Twitter в 2015 г.

Как пишет газета The Washington Post, один из аккаунтов, которые он мог взломать, принадлежал Омару Абдулазизу, известному критику Саудовской Аравии. Этот человек был другом Джамаля Хашкоджи, убитого обозревателя Washington Post. Издание указывает, что это первый случай, когда федеральные прокуроры открыто обвинили Эр-Рияд в шпионаже в США.

Хашкоджи, критиковавший Мухаммеда ибн Салмана и живший в США, в начале октября 2018 г. отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого перестал выходить на связь. Сначала Эр-Рияд утверждал, что журналист пропал после того, как покинул консульство, но 20 октября прокуратура Саудовской Аравии признала, что корреспондент был убит в здании диппредставительства. 

Политика
Новости

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Ведомости
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Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.

В материале уточняется, что численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек. С начала года численность россиян сократилась на 52 500 человек. При этом миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%.

Согласно докладу, с января по август в России родилось 994 300 человек, что на 83 800 человек (минус 7,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших за этот же период (1,2 млн человек) сократилось на 33 700 человек, или на 2,7%. Аудиторы отмечают, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд и создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста числа граждан.

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