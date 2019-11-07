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Жаров предложил наказывать покупателей украденных персональных данных

Роскомнадзор считает, что ответственность за распространение украденных персональных данных должны нести не только те, кто их продает, но и те, кто покупает и использует. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Жаров. По его словам, Роскомнадзор готовит пакет соответствующих предложений.

Жаров отметил, что в последнее время участились случаи утечки персональных данных. «В последнее время все чаще появляются сообщения о преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей баз данных, оформлением поддельных документов с использованием персональных данных», – сказал Жаров на конференции, посвященной защите личных данных.

Руководитель Роскомнадзора выразил надежду, что идею наказывать покупателей персональных данных поддержат министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и парламент.

В октябре «Коммерсантъ» дважды сообщал о массовой утечке личных данных клиентов Сбербанка, которые впоследствии продавались на черном рынке. Первый раз, в начале октября, сообщалось, что в теневом ресурсе интернета продается база с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем эта цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.

Во второй раз «Коммерсантъ» обнаружил продавца, который утверждал, что располагает базой данных о заемщиках Сбербанка на миллион строк, накопленных с 2015 г. Банк опроверг информацию о новой утечке.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных