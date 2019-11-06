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Против сотрудника Сбербанка возбудили дело о разглашении банковской тайны

В отношении сотрудника Сбербанка возбудили уголовное дело о разглашении сведений, составляющих банковскую тайну (ч. 2 ст. 183 УК), сообщает нижегородский главк Следственного комитета России. Фигурантом дела стал главный специалист отдела контроля качества управления Сбербанка в Нижнем Новгороде. Его имя не называется.

По версии следствия, подозреваемый в октябре со своего рабочего компьютера получил сведения о счетах клиента Сбербанка без согласия владельца и безвозмездно передал эту информацию неустановленному лицу. В сообщении СКР нет информации, задержан ли подозреваемый. Отмечается только, что мера пресечения ему еще не избиралась.

Максимальное наказание, которое может грозить сотруднику Сбербанка за данное правонарушение, – это три года лишения свободы.

В октябре сотрудники МВД задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. В отношении него было возбуждено дело о разглашении банковской тайны, совершенном с корыстными целями (ч. 3 ст. 183 УК). Речь идет об уроженце Волгограда, сотруднике коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» Антоне Бутурлакине. Он признал вину и извинился за свои действия.

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