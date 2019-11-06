Против сотрудника Сбербанка возбудили дело о разглашении банковской тайны
В отношении сотрудника Сбербанка возбудили уголовное дело о разглашении сведений, составляющих банковскую тайну (ч. 2 ст. 183 УК), сообщает нижегородский главк Следственного комитета России. Фигурантом дела стал главный специалист отдела контроля качества управления Сбербанка в Нижнем Новгороде. Его имя не называется.
По версии следствия, подозреваемый в октябре со своего рабочего компьютера получил сведения о счетах клиента Сбербанка без согласия владельца и безвозмездно передал эту информацию неустановленному лицу. В сообщении СКР нет информации, задержан ли подозреваемый. Отмечается только, что мера пресечения ему еще не избиралась.
Максимальное наказание, которое может грозить сотруднику Сбербанка за данное правонарушение, – это три года лишения свободы.
В октябре сотрудники МВД задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. В отношении него было возбуждено дело о разглашении банковской тайны, совершенном с корыстными целями (ч. 3 ст. 183 УК). Речь идет об уроженце Волгограда, сотруднике коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» Антоне Бутурлакине. Он признал вину и извинился за свои действия.
Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных
В Сбербанке сначала подтвердили информацию об утечке данных о 200, а затем – о 5000 клиентов. В пресс-службе говорили, что информацию фактически украл 28-летний руководитель сектора в одном из подразделений банка