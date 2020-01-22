РФПИ и Alipay совместно с партнерами запустят платежную систему
Как отметили в РФПИ, российские акционеры получат более 50% в совместном предприятии. В СП также войдет один из российских банков, его инфраструктура будет использоваться для обеспечения функционирования системы, уточнили в РФПИ. О каком именно банке идет речь, фонд не сообщает. «СП будет использовать российские технологии и будет хранить данные пользователей на территории России в полном соответствии с российским законодательством», – указали в фонде.
Mail.ru Group, Alipay, USM, «Мегафон» и РФПИ в октябре прошлого года подписали необязывающее соглашение о создании СП для развития платежных сервисов в России. В этом году компании решили объединить свои усилия в связи с созданием СП AliExpress Russia. Стороны закрыли сделку по созданию этого СП в октябре прошлого года.