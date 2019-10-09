Alibaba, Mail.ru Group и партнеры создали общий бизнес и спланировали новый

Статья опубликована в № 4917 от 10.10.2019 под заголовком: Платежи в придачу

Основатель Alibaba Джек Ма и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев Евгений Разумный / Ведомости

Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о завершении инвестиции в создание совместной компании в сфере электронной коммерции – AliExpress Russia.

Практически эти же компании-участники объявили о планах создать еще один совместный бизнес в России – в сфере платежных систем. Mail.ru Group, «Мегафон», USM, РФПИ и платежная система Alipay (входит в аффилированную с Alibaba Group компанию Ant Financial Services) планируют создать предприятие, которое будет предоставлять цифровые платежные услуги и электронные кошельки российским пользователям.

Пока стороны подписали не обязывающее соглашение. Mail.ru Group внесет активы в виде «Деньги.Mail.ru» и VK Pay, став крупнейшим акционером в этом СП с долей 40%. Других деталей участники сделки не раскрыли.

«Деньги.Mail.ru» – это расчетная небанковская кредитная организация, с помощью которой пользователи могут переводить платежи в проектах Mail.ru Group. VK Pay – платежная система соцсети «В контакте», запущена летом 2018 г. С помощью сервиса пользователи социальной сети могут оплачивать покупки на сторонних сервисах. VK Pay не взимает комиссию с покупателей. Для продавцов комиссия зависит от вида деятельности: 2,5% для товаров, 3% – для услуг, 5% – для цифрового контента, сказано в материалах сервиса.

Евгений Разумный / Ведомости Председателем совета директоров СП назначен гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев

Alipay в России до сих пор работала в основном для китайских граждан: с ростом турпотока из Китая с этой платежной системой начали работать крупные российские ритейлеры, в том числе «Дикси», «Азбука вкуса», ЦУМ, магазины Mercury Group и т. д.

Ежемесячно китайской платежной системой в России на конец 2018 г. пользовались около 100 000 человек, сообщал тогда РБК представитель компании.

Вне родного китайского рынка Alipay для работы с физлицами привлекает партнеров. Так, в Индии несколько лет назад компания договорилась о партнерстве с крупнейшим локальным сервисом Paytm. Зимой 2019 г. Ant Financial договорилась о покупке британского сервиса WorldFirst.

Всего у Alipay, по собственным данным, более 1 млрд пользователей с учетом тех, кто пользуется сервисом через локальных партнеров по электронным кошелькам. Помимо непосредственно платежей пользователи Alipay могут вызвать такси, забронировать гостиницы, покупать билеты в кино, оплачивать коммунальные услуги и т. д., перечисляется на сайте Ant Financial.

Как готовилось российско-китайское партнерство

О готовящейся сделке в сфере электронной коммерции стало известно в августе 2018 г. Осенью 2018 г. Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафон» и РФПИ подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Russia.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия, сообщил представитель ФАС. По его словам, служба выдала сторонам сделки некое предписание, «направленное на выравнивание и будущее формирование конкурентных условий на рынке электронной торговли». Что именно предписала ФАС, ее представитель отказался уточнить.

Участники сделки внесли в предприятие капитал и активы. РФПИ – $100 млн и получил в СП 5% капитала, или 1,2% голосов. Еще фонд сможет выкупить дополнительно акции СП у Alibaba за $194 млн. После этого доля РФПИ вырастет до 12,9% (9,6% голосов). У Alibaba до реализации опциона РФПИ будет 55,7% в AliExpress Russia (49,9% голосов), а после – 47,8%, или 47,6% в голосах. Alibaba вносит в СП $100 млн и бизнес AliExpress в России.

У «Мегафона» – 24,3% AliExpress Russia (26,4% голосов после опциона РФПИ). Оператор продает группе Alibaba 9,97% в Mail.ru Group. Последняя внесет в СП площадку Pandao и $182 млн, получив 15% AliExpress Russia (16,3% в голосах после опциона РФПИ). Помимо этого у РФПИ есть право договориться об опционе на покупку до 4% обыкновенных бумаг СП у «Мегафона».

У AliExpress Russia два гендиректора – с российской и китайской стороны: руководитель AliExpress в России Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. В течение ближайших недель стороны планируют их номинировать, говорится в совместном пресс-релизе. Председателем совета директоров AliExpress Russia станет Борис Добродеев – нынешний гендиректор Mail.ru Group, говорится в сообщении компаний.

В рамках партнерства AliExpress Russia и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщили компании: оно подразумевает помимо прочего обмен трафиком и продуктовые инициативы. AliExpress Russia будет использовать платформы Mail.ru Group для продвижения своих услуг с помощью «эксклюзивных решений по интеграции и маркетинговых программ», сказано в сообщении.

Mail.ru Group и Alibaba уже начали совместные проекты. Так, в феврале 2019 г. AliExpress договорилась с соцсетью «В контакте»: пользователи смогут приобретать товары прямо на платформе VK Apps. Платить за покупки можно будет через VK Pay, с помощью банковских карт и электронных кошельков. В сентябре социальная сеть и AliExpress объявили еще об одном нововведении: пользователи могут получать деньги за обзоры продукции онлайн-продавца.

Что думают конкуренты

«Вместе с Alibaba Group, «Мегафоном» и РФПИ мы хотим создать компанию, которая станет бесспорным лидером на российском рынке электронной коммерции, и я убежден, что нам это удастся», – заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Но, по словам партнера Data Insight Федора Вирина, таким крупным игрокам онлайн-торговли в России, как Ozon и Wildberries, не стоит опасаться конкуренции со стороны AliExpress Russia еще как минимум год. Новая платформа может поменять ситуацию на отечественном рынке, но это потребует времени для переговоров и согласования планов, говорит Вирин.

Доля онлайн-коммерции в обороте розничной торговли в России пока только около 5%, напоминает представитель Ozon Мария Заикина. Поэтому, рассуждает она, онлайн-игроки сегодня конкурируют не друг с другом, а с офлайн-ритейлом за привычки потребителя: «Чем больше компаний будут развивать этот рынок, тем больше это будет стимулировать его развитие».

Крупнейший онлайн-продавец в России Wildberries, по словам его представителя, не боится конкуренции: «Рынок постоянно меняется, появляются новые идеи и решения, и конкуренция мотивирует к их поиску, внутреннему и внешнему обновлению компании».

Wildberries не видит рисков и от того, что на рынке онлайн-коммерции появляются игроки с государственным участием. Рынок большой, быстро растет, рассуждает представитель Wildberries, успех скорее зависит от качества менеджмента, сильной логистической составляющей и уровня сервиса для покупателей. «В то же время важным моментом должны стать равные условия для всех игроков в части налогообложения, уплаты таможенных пошлин и т. д.», – добавляет собеседник «Ведомостей». Возможностей партнерства с AliExpress Russia компания Wildberries, по словам представителя, не рассматривает.

Представитель Ozon не ответил на вопросы о конкуренции с игроками с госучастием и возможностях партнерства с AliExpress Russia в будущем.

В подготовке статьи участвовала Екатерина Брызгалова