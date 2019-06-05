Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Статья опубликована в № 4828 от 06.06.2019 под заголовком: Онлайн-торговля на все четыре стороны

Евгений Разумный / Ведомости

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia. Стороны подписали обязывающее соглашение, сообщили участники сделки.

Рамочное соглашение компании подписали в сентябре 2018 г. Они договорились создать СП в трансграничной и локальной онлайн-торговле. Предполагалось, что оно объединит крупнейшую в России площадку для онлайн-покупок за рубежом AliExpress с сильными позициями Mail.ru Group в цифровом бизнесе и соцсетях. Среди активов Mail.ru Group – «В контакте» и «Одноклассники», многопользовательские игры Warface, Skyforge и др.

Соглашение – один из этапов создания СП, закрытие сделки еще предстоит, знает ее участник. Ранее предполагалось закрыть сделку в I квартале 2019 г. Как сообщили участники СП, одобрение от антимонопольной службы уже получено.

Кто и сколько вложит

Участники AliExpress Russia внесут в СП капитал и активы. Ранее они не раскрывали планируемых инвестиций и как распределятся голоса в новой компании.

Стороны договорились, что РФПИ вложит $100 млн, его доля в СП составит 5%, или 1,2% голосов. Фонд также получит право дополнительно выкупить акции СП у Alibaba за $194 млн. После этого доля РФПИ вырастет до 12,9% (9,6% голосов).

У Alibaba до реализации опциона РФПИ будет 55,7% в AliExpress Russia (49,9% голосов). Затем доля снизится до 47,8%, или 47,6% в голосах. Alibaba внесет в СП $100 млн и бизнес AliExpress в России.

У «Мегафона» будет 24,3% AliExpress Russia (26,4% голосов после исполнения опциона РФПИ). Оператор, в свою очередь, продаст группе Alibaba 9,97% в Mail.ru Group. Последняя внесет в СП площадку для покупок у китайских продавцов Pandao и $182 млн, получив 15% AliExpress Russia (16,3% в голосах после исполнения опциона РФПИ).

Помимо этого у РФПИ есть право договориться об опционе на покупку до 4% обыкновенных бумаг СП у «Мегафона», сказано в материалах компаний.

Что из этого выйдет

AliExpress Russia станет бесспорным лидером в российской электронной коммерции, считает гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев (его слова приводятся в сообщении участников СП). «Мы надеемся, что успех этой сделки укрепит наше партнерство с локальными и глобальными технологическими лидерами, – рассуждает он. – Это по-настоящему знаковый момент для российского рынка электронной коммерции, и мы верим, что он станет стимулом к развитию цифровой экономики в стране».

AliExpress Russia уже безоговорочный лидер в трансграничной торговле с огромным отрывом от остальных конкурентов, напоминает партнер Data Insight Федор Вирин. С другой стороны, принадлежащая Alibaba площадка для продаж товаров российских продавцов Tmall пока не очень большой проект в России, напоминает эксперт, но благодаря трафику от Mail.ru Group он вполне может стать одним из крупнейших на российском рынке, хотя это будет очень непросто.

Это будет несколько новый формат торговой онлайн-площадки в России с прямыми выходами на покупателя через наиболее популярные соцсети – за счет того, что некоторые из них входят в Mail.ru Group, распространение услуг сервиса не потребует высоких издержек и будет лаконично интегрировано в функционал сетей, говорит директор департамента оценки и стоимостного консультирования «Евроэксперта» Анна Шлапакова. Формирование такой площадки впоследствии может создать на рынке онлайн-торговли сильнейшего игрока и потеснить существующих лидеров, таких как Beru.ru, Wildberries, Lamoda или Ozon. Этот формат трансграничной онлайн-торговли будет еще силен тем, что сервисы Mail.ru включают пользовательские игры, которые точно так же будут привлекаться для продвижения товаров и услуг, и за счет этого сформируется уникальная платформа для социальной коммуникации, игр и покупок.

Как будут руководить

Участники СП договорились о принципах руководства в AliExpress Russia. В совет директоров компании войдут представители всех акционеров, а руководить компанией будут два гендиректора: один – от Alibaba, а другой – от Mail.ru Group.

В акционерном соглашении будет также предусмотрено, что AliExpress Russia и Mail.ru Group заключат договор о стратегическом сотрудничестве. «Среди прочего оно будет касаться трафика и продуктовых инициатив», – говорится в сообщении компаний. AliExpress Russia будет продвигать свои услуги на платформах Mail.ru Group.

Уже в феврале 2019 г. AliExpress в России договорилась о продаже товаров через социальную сеть «В контакте». Как сообщала торговая компания, пользователи смогут приобретать товары, не покидая соцсеть, через приложение AliExpress на платформе VK Apps. Оплачивать покупки можно будет с помощью VK Pay, банковских карт или электронных кошельков.