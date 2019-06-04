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ФАС разрешила Alibaba, «Мегафону», Mail.ru и РФПИ создать совместное предприятие

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, Mail.ru Group и «Мегафона», сообщают агентства «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По словам источников агентств, объявление о закрытии сделки запланировано на 5 июня во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Собеседник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил «Ведомостям», что участники сделки планируют объявить о ее закрытии завтра. Представители Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ от комментариев отказались. В Alibaba не ответили на запрос. «Ведомости» ожидают комментария от ФАС.

Рамочное соглашение о создании СП китайского гиганта Alibaba, РФПИ, Mail.ru Group и «Мегафона» было подписано осенью 2018 г. Участники СП внесут в него капитал и активы. РФПИ получит 13% AliExpress Russia, «Мегафон» – 24%, продав группе Alibaba 10% в Mail.ru Group. Последняя внесет в СП площадку для покупок у китайских продавцов Pandao и деньги, получив 15% AliExpress Russia.

Сколько именно вложит каждая сторона в денежном выражении, участники сделки не раскрывали. Источник «Ведомостей», близкий к сделке, осенью прошлого года говорил, что РФПИ вложит в СП до $300 млн. Если это так, то все СП можно оценить в $2,3 млрд.