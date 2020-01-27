Финансы

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов. Такие штрафы получили ВТБ и «Уралсиб», сообщает РБК со ссылкой на два источника на банковском рынке, это подтвердили изданию представители самих банков.

Банки отказывались останавливать операции и взыскивать средства с личных счетов предпринимателей и предлагали налоговой службе действовать через приставов. Ранее на встрече Ассоциации банков России ФНС уже заявляла, что кредитные организации не выполняют требования закона. Их позицию также не поддерживают Минфин и ЦБ.

«Уралсиб» получил один штраф от ФНС на 15 700 руб. и планирует его обжаловать. Размер штрафа ВТБ не уточняется, банк также намерен его оспаривать.

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