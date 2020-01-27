Музей страхования в Лондоне привлечет посетителей полисом «Титаника»
В лондонском Сити может появиться музей страхования, сообщает Financial Times. Руководители этого проекта – ветеран отрасли Рег Браун и специалист по развитию брендов Джонатан Сквиррелл – надеются, что это поможет повысить интерес людей к страховому бизнесу и улучшить его репутацию, а также вызовет желание работать в нем.
Рабочее название музея – Insurance Museum («Музей страхования»), другой возможный вариант – The Museum of Risk («Музей риска»). Также организаторам необходимо найти здание, в котором они смогут показать артефакты, собранные британским Chartered Insurance Institute более чем за 100 лет, отмечает FT. Один из них – страховой полис «Титаника». Кроме того, создатели музея думают развлекать посетителей электронными играми и современными экспонатами. Поэтому, возможно, в нем появится космический корабль Virgin Galactic, чтобы продемонстрировать риски, связанные с полетами в космос.
Организаторы пока пытаются привлечь 3 млн фунтов ($3,9 млн), чтобы открыть временный музей. Если эксперимент окажется удачным, они постараются собрать уже 10,5 млн фунтов ($13,7 млн) на создание постоянного. Любой желающий может пообещать пожертвовать на это от 30 фунтов ($39) на сайте проекта.
В Милане, Мадриде и китайском Нинбо уже есть музеи страхования. В Лондоне успешно работает музей Банка Англии, который посещают около 100 000 человек в год. «Мы так же важны для Сити, как и банкиры. Так почему бы нам не иметь собственный [музей]?» – приводит FT слова Брауна.