Музей страхования в Лондоне привлечет посетителей полисом «Титаника»

В Милане, Мадриде и китайском Нинбо уже есть музеи страхования. В Лондоне успешно работает музей Банка Англии, который посещают около 100 000 человек в год. «Мы так же важны для Сити, как и банкиры. Так почему бы нам не иметь собственный [музей]?» – приводит FT слова Брауна.