«Траст» не исключил новых претензий к «Сафмару» Гуцериева
После урегулирования споров с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева банк «Траст» продолжает изучать сделки Бинбанка, который в 2017 г. санировал ЦБ, сообщил председатель правления «Траста» Александр Соколов.
В ноябре 2019 г. «Траст» заключил с группой «Сафмар» Гуцериева и «ФК Открытие» мировое соглашение на сумму свыше 135 млрд руб. Сделка подразумевала выкуп «Сафмаром» у «Траста» активов на 94 млрд руб., отказ от исковых требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., и реструктуризацию части активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Хотя мажоритарным собственником Бинбанка был Микаил Шишханов, в июле 2017 г. контроль за решениями перешел к Гуцериеву, вскоре он возглавил совет директоров Бинбанка. Сам Шишханов в сделке не участвовал.
Председатель правления «Траста» Александр Соколов говорил в интервью «Ведомостям», что далеко не все сделки вошли в соглашение: «на балансе банка «Траст» по компаниям, входящим в группу Гуцериева, есть еще набор кредитных обязательств, которые обслуживаются в обычном режиме». Он также не исключал возможность подачи иска к Шишханову о возмещении убытков.
«Траст» сейчас также подсчитывает размер требований к бывшим топ-менеджерам «Рост банка» (присоединен к «Трасту») и Бинбанка, в частности к Микаилу Шишханову, рассказал Соколов: установить сумму долга, сколько урегулировано и размер претензий банк планирует в этом году.
«Соглашение предусматривает, что та часть сделок, которая в него не вошла, управляется и регулируется как обычные прочие сделки. И если мы через какой-то промежуток времени идентифицируем еще какое-то количество сделок, которые, с нашей точки зрения, будут экономически невыгодными, мы можем эти сделки также предъявить», — рассказал в среду, 12 февраля, Соколов.
На балансе «Траста» скопилось 2 трлн руб. активов, их справедливая стоимость – 222 млрд руб. На существование банка отведено пять лет, а главная цель – вернуть к 2024 г. 480 млрд руб. В 2019 г. банк вернул 108 млрд руб., а в этом планирует 91 млрд руб.