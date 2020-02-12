«Траст» не исключил новых претензий к «Сафмару» Гуцериева

В ноябре 2019 г. «Траст» заключил с группой «Сафмар» Гуцериева и «ФК Открытие» мировое соглашение на сумму свыше 135 млрд руб. Сделка подразумевала выкуп «Сафмаром» у «Траста» активов на 94 млрд руб., отказ от исковых требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., и реструктуризацию части активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Хотя мажоритарным собственником Бинбанка был Микаил Шишханов, в июле 2017 г. контроль за решениями перешел к Гуцериеву, вскоре он возглавил совет директоров Бинбанка. Сам Шишханов в сделке не участвовал.