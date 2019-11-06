Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4935 от 06.11.2019 под заголовком: Гуцериев забирает активы из «Траста»

Гуцериев урегулировал претензии санируемых банков

Его группа «Сафмар» договорилась о сделках на 135 млрд рублей с «Трастом» и «Открытием»

«Это хорошая сделка!» – говорит предправления «Траста» Александр Соколов (интервью с ним см. на стр. 08) о соглашении об урегулировании споров, подписанном его банком и «ФК Открытие» с группой «Сафмар». В его рамках будут заключены сделки на 135 млрд руб.

Без суда и следствия

Из них «около 94 млрд руб. будет выплачено деньгами, а еще часть будет получена за счет трансформации и реструктуризации некоторых активов, так что их рыночная стоимость составит порядка 41 млрд руб.», рассказывает Соколов.

Еще одно условие: «Сафмар» откажется от исковых требований к «Трасту» и «ФК Открытие» на 31 млрд руб., добавил он. В ответ, по словам представителя «Сафмара», «Траст», «ФК Открытие» и их структуры обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы «Сафмар» какие-либо судебные требования и иски по оспариванию сделок и транзакций, вошедших в соглашение.

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Комментарии
malligor
12:06 06.11.2019
Можно прокомментировать все прочитанное двумя словами: "вальпургиева ночь"! И вопрос совсем даже не в череде сбивающих друг друга "закрепленных словом договоренностей", а в возможности существования структуры, функционал которой противоречит принципам российского законодательства. Речь, конечно же, идет о фонде консолидации банковского сектора. Писать эту одиозную контору с большой буквы совесть не позволяет. Само только существование оной обрекает всю российскую экономику на отсутствие всякого контроля и надзора. Так как все, что происходит в управлении банковскими структурами, взятыми в ФКБС, осуществляется при непосредственном руководстве ЦБ, то и сомнения в адекватности принимаемых решений проверить некому. Статья 8 закона "О ЦБ" запрещает Банку России участвовать в капиталах кредитных организаций, если иное не установлено федеральными законами. Смысл данного нормативного акта - определить ЦБ в качестве регулятора, минимизировав при этом предпринимательское участие в регулируемой сфере деятельности. Однако по "понятным ангажированным" причинам ни законодатель ни обладающий законодательной инициативой ЦБ на смысл закона внимание не обращают, а нужда непосредственного участия в коммерческих операциях реализуется созданием фонда консолидации. И теперь у представителей фонда появилась не просто возможность, а норма делового оборота - договариваться с заинтересованными лицами по их понятиям, обусловленным личным воспитанием и образованием, что они еще при этом используют, никому неведомо, а проверить никто не может, ибо "куда ж выше то?". Прокуратура закон о ФКБС по странному стечению обстоятельств пропустила,,, Вот и приходится нам небезразличным интересующимся читать эту ахинею о "высоких договаривающихся сторонах", понадеявшись на их разум и совесть, а также на то, что в данном конкретном случае посыл товарища Маркса о 300% прибыли для капиталиста действовать не будет... Всех с коммунистическим сочельником! УРА!
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