Гуцериев урегулировал претензии санируемых банков

Его группа «Сафмар» договорилась о сделках на 135 млрд рублей с «Трастом» и «Открытием»

Статья опубликована в № 4935 от 06.11.2019 под заголовком: Гуцериев забирает активы из «Траста»

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Если Михаил Гуцериев выполнит все обязательства по сделке, «Траст» не сможет предъявить ему претензии Евгений Разумный / Ведомости

«Это хорошая сделка!» – говорит предправления «Траста» Александр Соколов (интервью с ним см. на стр. 08) о соглашении об урегулировании споров, подписанном его банком и «ФК Открытие» с группой «Сафмар». В его рамках будут заключены сделки на 135 млрд руб.

Без суда и следствия

Из них «около 94 млрд руб. будет выплачено деньгами, а еще часть будет получена за счет трансформации и реструктуризации некоторых активов, так что их рыночная стоимость составит порядка 41 млрд руб.», рассказывает Соколов.

Еще одно условие: «Сафмар» откажется от исковых требований к «Трасту» и «ФК Открытие» на 31 млрд руб., добавил он. В ответ, по словам представителя «Сафмара», «Траст», «ФК Открытие» и их структуры обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы «Сафмар» какие-либо судебные требования и иски по оспариванию сделок и транзакций, вошедших в соглашение.