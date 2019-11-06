Гуцериев урегулировал претензии санируемых банков
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«Это хорошая сделка!» – говорит предправления «Траста» Александр Соколов (интервью с ним см. на стр. 08) о соглашении об урегулировании споров, подписанном его банком и «ФК Открытие» с группой «Сафмар». В его рамках будут заключены сделки на 135 млрд руб.
Без суда и следствия
Из них «около 94 млрд руб. будет выплачено деньгами, а еще часть будет получена за счет трансформации и реструктуризации некоторых активов, так что их рыночная стоимость составит порядка 41 млрд руб.», рассказывает Соколов.
Еще одно условие: «Сафмар» откажется от исковых требований к «Трасту» и «ФК Открытие» на 31 млрд руб., добавил он. В ответ, по словам представителя «Сафмара», «Траст», «ФК Открытие» и их структуры обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы «Сафмар» какие-либо судебные требования и иски по оспариванию сделок и транзакций, вошедших в соглашение.
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