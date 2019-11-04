Предправления банка «Траст»: «С нами лучше расплатиться, чем судиться»

Александр Соколов – о тех, кто отдает и не отдает долги и о шансах вернуть 480 млрд рублей

Статья опубликована в № 4935 от 06.11.2019 под заголовком: Александр Соколов: С «Трастом» лучше расплатиться, чем судиться

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Александр Соколов, президент – председатель правления банка «Траст» Евгений Разумный / Ведомости

Год назад ЦБ собрал непрофильные и плохие активы трех санируемых банков – «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Бинбанка – в специальном банке непрофильных активов (БНА) «Траст». Предправления «Траста» Александр Соколов в предыдущем интервью «Ведомостям» назвал новый банк «беспрецедентной конструкцией» на российском рынке.

На балансе «Траста» скопилось 2 трлн руб. активов, на существование банка отведено пять лет, а главная цель – вернуть к 2024 г. 480 млрд руб. Соколов рассказал, какие риски банк видит на пути к этой цели, как взаимодействует со своими должниками, в том числе группой «Сафмар» семьи Гуцериевых.

– Вы полностью провели оценку активов по рыночной стоимости? Сколько вернули?

– Мы закончили оценку справедливой стоимости полученных на баланс 2 трлн руб. и составили планы по взысканию задолженности по этим активам. Справедливая стоимость активов на 30 июня – 210 млрд руб., эта цифра подтверждена аудиторами и утверждена набсоветом.

За девять месяцев «Траст» уже вернул на баланс 54 млрд руб. деньгами. Напомню, что в прошлом году, когда еще «Траст» не отделился от БФКО [Банк «ФК Открытие»], совокупно на его баланс и «ФК Открытие» было возвращено 233 млрд руб., из них 56 млрд руб. вернулись «Трасту». Я думаю, что по итогам текущего года общий возврат составит порядка 80 млрд руб., это без сделки с [совладельцем группы «Сафмар», бывшим совладельцем Бинбанка] Михаилом Гуцериевым. Если все условия соглашения с ним будут выполнены, то сумма будет существенно выше. Но даже если не учитывать сделку с «Сафмаром», мы идем с неплохим опережением бизнес-плана, который предусматривал возврат примерно 54 млрд руб. за 2019 г.

– За счет чего получается опережать планы?

– Во-первых, мы действительно очень напряженно и достаточно эффективно работаем. Вторая причина, по которой удается двигаться лучше, чем планировали, – то, что рынок начал осознавать: не расплатиться по долгам перед «Трастом» как минимум сложно и даже где-то экономически опасно.

– Что за активы вам удалось вернуть?

– В этом году у нас был целый ряд значимых историй: мы обратились в Высокий суд Лондона и убедили его заблокировать активы Минцев (Бориса Минца и трех его сыновей. – «Ведомости») на $572 млн. Также мы подписали соглашение об урегулировании споров с группой «Сафмар». По результатам реализации соглашения положительный экономический эффект для банка может составить более 135 млрд руб.

Успешно идет продажа объектов недвижимости. На торгах была продана площадка дрожжевого завода «Дербеневка». При стартовой цене в 1,2 млрд руб. покупатель (структура девелоперской группы «Пионер» – инвестиционная компания «Гринэкс». – «Ведомости») в итоге согласился заплатить 1,74 млрд руб. Одной из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости стала продажа офисного-складского комплекса «Русинком» на Варшавском шоссе. Эта сделка также состоялась по цене выше ожиданий.

Мы гордимся своими проектами по реструктуризации, которые позволяют не просто вернуть деньги, но и восстановить бизнес заемщика. Именно так была проведена реструктуризация обязательств ГК «Бэсткон» – это московский девелопер, который строит жилые комплексы бизнес-класса. Компания находилась в просрочке, и все кредиторы готовились к банкротству. Мы проанализировали бизнес, провели реструктуризацию, и в результате заемщик досрочно гасит задолженность, заключает новые контракты и продолжает строить жилье. Согласно плану в течение трех лет долг в размере 4,5 млрд руб. перед БНА должен быть полностью погашен.

– Время жизни «Траста» ограниченно пятью годами, за это время вам надо вернуть 480 млрд руб. Не изменится ли эта оценка?

– План по возврату 482 млрд руб. утвержден наблюдательным советом банка и пересматриваться не будет.

– Вы считаете, это реалистично?