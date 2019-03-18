«Траст» хочет получить еще один крупный проект рядом с Кремлем
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Банк «Траст» подал в Московский арбитражный суд иск о банкротстве АО «Корпорация «Альт», по данным сайта суда. Этой корпорации принадлежат права на реконструкцию исторического комплекса «Чижевское подворье» на Никольской улице.
Корпорация «Альт», учредил которую бывший председатель совета директоров и акционер банка «Информпрогресс» Владимир Переверзев, еще в середине 2000-х гг. планировала превратить исторические здания подворья в современный многофункциональный комплекс общей площадью 44 200 кв. м. Там должны были появиться гостиница под управлением люксовой международной сети Raffles Hotels & Resorts, апартаменты и торговая галерея. Инвестиции в проект тогда оценивались в $200 млн. В 2009 г. переговоры о покупке этого проекта вел созданный «ВТБ капиталом» и Deutsche Bank фонд VTBC-DB Real Estate Partners, писала газета «Коммерсантъ». Но сделка не состоялась.
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