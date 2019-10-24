Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4928 от 25.10.2019 под заголовком: Миллиарды «чуши собачьей»

Кредиторы компании Бориса Минца требуют от нее 95 млрд рублей

Главный – банк «Траст»: он держатель большей части «сумасшедших» облигаций

Кредиторы SPV-компании О1 Group Бориса Минца «О1 груп финанс», в отношении которой с сентября идет процедура банкротства, начали предъявлять требования для включения в реестр: уже набралось 95 млрд руб. У «О1 груп финанс» пять выпусков облигаций на 87 млрд руб., по трем из них, на 22 млрд руб., неоднократно пропускались выплаты купона. По двум другим выпускам, на 65 млрд руб., дефолта пока не было – выплата купона назначена на дату погашения в 2032 г. Поручителем по бумагам является О1 Group Ltd. Минца.

Главным кредитором оказался банк непрофильных активов «Траст»: он подал четыре заявления на 74,2 млрд руб. Таким образом, в его портфеле более 85% всех облигаций «О1 груп финанс».

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