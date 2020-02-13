Банк Дом.РФ снизит ставки по ипотеке до 7,7%
Банк Дом.РФ с 18 февраля снизит ставки по ипотеке, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В разных сегментах снижение составит 0,3–0,6 п. п. Рефинансировать полученную в других банках ипотеку можно будет по ставке от 7,7% годовых. Кредит на первичном рынке будет предоставляться по ставке от 7,8%, на вторичном рынке – от 8,1%, уточнили в пресс-службе банка. Ипотека по минимальным ставкам доступна зарплатным клиентам банка, клиентам, подтверждающим доходы выпиской из Пенсионного фонда, а также при первоначальном взносе от 30% и сумме кредита от 3 млн руб.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области низкая ставка предоставляется на кредиты от 5 млн руб., а в Москве и Подмосковье – от 8 млн руб. Дополнительно можно снизить ставку, оплатив единовременную комиссию, рассчитываемую от суммы кредита. В таком случае ипотека будет дана по ставке от 6,7%, уточнили в банке. По условиям совместных программ субсидирования с застройщиками и работодателями ипотеку можно оформить по ставке от 4,7% на первые три года кредита или от 5,7% на весь срок кредитования. Подать заявку на ипотеку клиенты могут в онлайн-режиме, около 80% решений принимаются почти мгновенно, добавили в банке.
Динамика стоимости фондирования и экономическая ситуация в целом позволили улучшить условия предоставления ипотеки, «изменение почувствуют на себе практически все категории наших клиентов», приводятся в сообщении словам зампредседателя правления банка Данилы Литвинова.
О снижении ставок по ипотеке ранее объявили сразу три крупных розничных банка – ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк (ПСБ). С 11 февраля ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных программ на 0,5 процентного пункта (п. п.). Альфа-банк с 10 февраля опустил ипотечные ставки на 0,4 п. п. ПСБ с 13 февраля снизил ставки в среднем на 0,5 п. п.