Банк Дом.РФ снизит ставки по ипотеке до 7,7%

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области низкая ставка предоставляется на кредиты от 5 млн руб., а в Москве и Подмосковье – от 8 млн руб. Дополнительно можно снизить ставку, оплатив единовременную комиссию, рассчитываемую от суммы кредита. В таком случае ипотека будет дана по ставке от 6,7%, уточнили в банке. По условиям совместных программ субсидирования с застройщиками и работодателями ипотеку можно оформить по ставке от 4,7% на первые три года кредита или от 5,7% на весь срок кредитования. Подать заявку на ипотеку клиенты могут в онлайн-режиме, около 80% решений принимаются почти мгновенно, добавили в банке.