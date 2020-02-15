Белоусов и Хуснуллин займутся вопросом упрощенного рефинансирования ипотеки

Правительство по итогам заседания 13 февраля поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданной ипотеки в упрощенном порядке. Об этом сообщается на сайте правительства.