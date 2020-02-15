Белоусов и Хуснуллин займутся вопросом упрощенного рефинансирования ипотеки
Правительство по итогам заседания 13 февраля поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданной ипотеки в упрощенном порядке. Об этом сообщается на сайте правительства.
Предложения должны быть представлены премьеру Михаилу Мишустину до 16 марта. К работе над ними также должна присоединиться председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Кроме того, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного кредитования. А Минстрою, Минэкономразвития и Росреестру — представить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства.
Мишустин ранее высказал мнение, что ипотека является слишком дорогой для россиян. На заседании правительства он признал, что с годами ипотека в России становится доступнее, но еще недостаточно для выполнения поставленных президентом целей развития.