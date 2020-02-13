Мишустин назвал ипотеку слишком дорогой для россиян
Ипотечные кредиты со ставкой в 9% не могут помочь россиянам улучшить жилищные условия, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства он признал, что с годами ипотека в России становится доступнее, но еще недостаточно для выполнения поставленных президентом целей развития.
«Но в целом ипотека остается очень дорогой. И президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%»
Разобраться со «слишком дорогой» ипотекой Мишустин доверил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину. Совместно с Центробанком вице-премьерам поручили проанализировать ситуацию и «представить соответствующие предложения».
Кредиты, выданные ранее под более высокий процент, могут рефинансировать по упрощенному порядку — Мишустин попросил коллег обсудить такую возможность. Премьер также потребовал использовать новые технологии для снижения стоимости строительства жилых домов.
Средняя ставка выданной россиянам ипотеки на 1 января 2020 г. составляла 9%. После очередного снижения ключевой ставки Центробанка 7 февраля до 6%, сразу три крупных розничных банка снизили свои ставки по ипотеке. Эксперты прогнозируют, что в этом году жилищные кредиты станут еще доступнее.
Добиться снижения процентной ставки по ипотеке до 8% годовых Владимир Путин поручил правительству и Центробанку почти год назад, в феврале 2019 г. Об этом говорилось в его поручениях по итогам послания Федеральному собранию.