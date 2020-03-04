Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусной инфекцией

По данным информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 4 марта, за минувшие сутки во всем мире COVID-19 заболели 1922 человека, из них в Китае — 130, 1792 — за пределами Китая. По данным ВОЗ, всего мире заболели 90 870 человек: 80 304 в Китае, 10 566 — в других странах. Количество стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, достигло 72. Новые страны в этом списке — Португалия, Саудовская Аравия, Тунис, Марокко, Латвия, Андорра, Иордания и Сенегал, всего 8 стран за сутки. Число погибших от болезни в Китае за сутки 31 человек, в других странах — 38.