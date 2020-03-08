Тиньков поблагодарил всех поддержавших его после сообщения о болезни
Российский предприниматель Олег Тиньков поблагодарил всех, кто поддержал его после сообщения о болезни. «Спасибо всем за тысячи писем, я буду бороться», – написал он. Такое сообщение Тиньков разместил в сторис на своей странице в Instagram.
Тиньков 6 марта сообщил, что у него диагностировали острую форму лейкемии – онкологического заболевания кроветворной системы. Предприниматель сейчас находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США.