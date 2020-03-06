«Я буду бороться за главное – за саму жизнь». Полный текст заявления Тинькова
Бизнесмен Олег Тиньков 6 марта сообщил, что у него диагностировали острую форму лейкемии – онкологического заболевания кроветворной системы. Предприниматель сейчас находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США. Публикуем полный текст заявления Тинькова, в котором он рассказал о своем заболевании.
«В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное – за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят.
Слава богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером [Хьюзом, предправления «Тинькофф банка»], и факт, что я уже пару лет как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен.
Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку!»