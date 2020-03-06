«Я буду бороться за главное – за саму жизнь». Полный текст заявления Тинькова

«В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное – за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят.