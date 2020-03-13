ЦБ оценил готовность России к внешним финансовым шокам

Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. Курс доллара в тот день подскочил до 75 руб. Евро – до 85 руб. Решение о возобновлении операции регулятор примет с учетом ситуации на финансовых рынках в марте, сообщали в ЦБ. Ранее регулятор уже проводил аукцион репо. Спрос, по данным ЦБ, составил 592,4 млрд руб. О его проведении было объявлено перед началом торгов 10 марта. В тот день торги открылись падением нефтяных котировок и рубля. В рамках упреждающих мер в этот день ЦБ продал валюту на внутреннем рынке на 3,61 млрд руб.