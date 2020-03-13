Мосбиржа открыла торги в плюсе

Рубль на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 13 марта, растет. Первые сделки с долларом прошли на уровне 74.0 руб., что выше закрытия в четверг на 85 коп. Первые сделки с евро прошли по 83.03 руб. (выше на 48 коп. уровня закрытия в четверг). К 10.15 мск за доллар давали 73,59 руб. За евро – 82,37 руб.