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Мосбиржа открыла торги в плюсе

Доллар — ниже 74 рублей, евро — около 82 рублей
Артем Гирш
Андрей Гордеев / Ведомости

Рубль на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 13 марта, растет. Первые сделки с долларом прошли на уровне 74.0 руб., что выше закрытия в четверг на 85 коп. Первые сделки с евро прошли по 83.03 руб. (выше на 48 коп. уровня закрытия в четверг). К 10.15 мск за доллар давали 73,59 руб. За евро – 82,37 руб.

Индексы Мосбиржи и РТС растут на 1,8-3,3%. В лидерах роста бумаги «Мэчела» (4,54%), «Русгидро» (3,80%) и Сбербанка (3,60%). Сильнее всего дешевеют «М-Видео» (-3,53%) Polymetal (-1,16%) и «Аэрофлот» (-1,10%).

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,49% до $34,07 за баррель. Нефть марки WTI стоила $32,30 (+2,47%).

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