Четверг стал днем всеобщей распродажи
«Мы заложники глобальной ситуации, на рынках паника, никто не понимает масштаба проблем», – описывает поведение инвесторов главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. 12 марта было днем распродаж на мировых рынках, и российский не стал исключением. Рубль подешевел примерно на 3% – впервые с февраля 2016 г. доллар стоил 75 руб., евро торговался по 84,3 руб. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов рухнул на 8,2%, пробив отметку 2300 пунктов впервые с декабря 2018 г. С достигнутого 20 января максимума этого года он снизился уже на четверть. Долларовый индекс РТС упал на 11,03%.
На рынках царит хаос, констатирует начальник управления структурных продуктов Sova Capital Антон Гришкин. Тревожные новости обрушивались одна за другой. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп на месяц запретил въезд людей и доставку товаров из Европы в США. Саудовская Аравия после разрыва сделки ОПЕК+ предложила Европе нефть по $25 – баррель Brent к 18.00 мск подешевел на 6,8% до $33,3. Пессимизм инвесторов усиливается и они стараются не рисковать, отмечает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович.