Четверг стал днем всеобщей распродажи

«Мы заложники глобальной ситуации, на рынках паника, никто не понимает масштаба проблем», – описывает поведение инвесторов главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. 12 марта было днем распродаж на мировых рынках, и российский не стал исключением. Рубль подешевел примерно на 3% – впервые с февраля 2016 г. доллар стоил 75 руб., евро торговался по 84,3 руб. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов рухнул на 8,2%, пробив отметку 2300 пунктов впервые с декабря 2018 г. С достигнутого 20 января максимума этого года он снизился уже на четверть. Долларовый индекс РТС упал на 11,03%.