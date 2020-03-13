Биржи США открылись ростом после обвала почти на 10% накануне

Американские фондовые биржи открылись ростом после падения почти на 10% накануне. Индекс NASDAQ, который к закрытию 12 марта снизился на 9,43%, при открытии торгов в пятницу поднялся на 5,37% до 7588,7 пункта. Индекс Dow Jones вырос сразу на 1062,26 пункта (+5,01%) до 22 262,88 пункта.
Положительную динамику показал при открытии и индекс Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE Composite) – на 5,19% до 10 582,83 пункта. S&P 500 тоже вырос – на 5,55% до 9192,07 пункта.
Российские индексы также 13 марта показывают рост. На момент публикации индекс Московской биржи составлял 2360,83 пункта (+3,26%), индекс РТС – 1019,33 (+5,48%). Котировки крупнейших российских компаний тоже были в плюсе. Наибольший рост показали Сбербанк (+11,05%) и «Тинькофф банк» (+10,7%).