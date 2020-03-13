Биржи США открылись ростом после обвала почти на 10% накануне

Американские фондовые биржи открылись ростом после падения почти на 10% накануне. Индекс NASDAQ, который к закрытию 12 марта снизился на 9,43%, при открытии торгов в пятницу поднялся на 5,37% до 7588,7 пункта. Индекс Dow Jones вырос сразу на 1062,26 пункта (+5,01%) до 22 262,88 пункта.