Фондовые рынки восстанавливаются после «черного четверга»

К 17.15 мск Stoxx 600 и ведущие страновые индексы региона прибавляли около 5%, хотя ранее на торгах поднимались и на 7%. Итальянский финансовый регулятор запретил до конца дня открывать короткие позиции по акциям 85 компаний, включая банки UniCredit и Intesa Sanpaolo, а также Fiat Chrysler. Итальянский индекс FTSE MIB вырос гораздо сильнее остальных – на 12,2%. В Испании запретили «шортить» акции 69 компаний. Аналогичные меры предпринял британский регулятор в отношении компаний из этих списков, имеющих двойной листинг, включая авиаперевозчика IAG, в который входят British Airways и Iberia. Накануне испанский индекс Ibex 35 рухнул на 14%, а FTSE MIB – на 17%. Также Лондонская фондовая биржа смягчила требования к маркет-мейкерам, поддерживающим торговлю биржевыми фондами.