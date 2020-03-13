Фондовые рынки восстанавливаются после «черного четверга»
Фондовые рынки США, Европы и частично – Азии показали значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое сильное падение за десятилетия.
Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite начали торги ростом примерно на 5%. Днем ранее они, наоборот, рухнули в начале сессии более чем на 7%, что привело к приостановке торгов. По итогам четверга Dow Jones потерял 10%, что стало для него худшим днем с обвала в октябре 1987 г. S&P 500 и панъевропейский Stoxx 600 показали худший результат в своей истории.
К 17.15 мск Stoxx 600 и ведущие страновые индексы региона прибавляли около 5%, хотя ранее на торгах поднимались и на 7%. Итальянский финансовый регулятор запретил до конца дня открывать короткие позиции по акциям 85 компаний, включая банки UniCredit и Intesa Sanpaolo, а также Fiat Chrysler. Итальянский индекс FTSE MIB вырос гораздо сильнее остальных – на 12,2%. В Испании запретили «шортить» акции 69 компаний. Аналогичные меры предпринял британский регулятор в отношении компаний из этих списков, имеющих двойной листинг, включая авиаперевозчика IAG, в который входят British Airways и Iberia. Накануне испанский индекс Ibex 35 рухнул на 14%, а FTSE MIB – на 17%. Также Лондонская фондовая биржа смягчила требования к маркет-мейкерам, поддерживающим торговлю биржевыми фондами.