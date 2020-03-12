ФРС США предоставит рынку $1,5 млрд краткосрочной ликвидности
Федеральная резервная система (ФРС) США предоставит $1,5 млрд рынку краткосрочного репо, на котором банки берут короткие кредиты под залог казначейских облигаций. В четверг и в пятницу будут проведены три аукциона: два по по $500 млрд каждый для трехмесячных репо и один на $500 млрд для одномесячных.
В среду ФРС уже пыталась поддержать рынок, увеличив краткосрочное кредитование под залог казначейских бондов с менее чем $200 млрд до более $500 млрд.
Это необходимо, чтобы справиться «с сильными и неожиданными перебоями на рынке финансирования под залог казначейских облигаций, связанными с распространением коронавируса», говорится в заявлении Федерального резервного банка Нью-Йорка. В результате этих операций активы на балансе Центробанка составляющие $4,2 трлн, увеличится на 35%.
Фондовый рынок, рухнувший в начале торгов более чем на 7%, начал быстро восстанавливаться после заявления ФРС, но затем снова пошел вниз: к 22:00 мск индекс Dow Jones падал на 8,5%.