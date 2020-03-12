ФРС США предоставит рынку $1,5 млрд краткосрочной ликвидности

Федеральная резервная система (ФРС) США предоставит $1,5 млрд рынку краткосрочного репо, на котором банки берут короткие кредиты под залог казначейских облигаций. В четверг и в пятницу будут проведены три аукциона: два по по $500 млрд каждый для трехмесячных репо и один на $500 млрд для одномесячных.