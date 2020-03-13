Банки не воспользовались деньгами ЦБ
Российские банки 13 марта, на втором за неделю аукционе репо «тонкой настройки», заняли у ЦБ на три дня 79,9 млрд руб. при лимите в 500 млрд руб., т. е. всего 16%, отчитался регулятор. Ставка составила 6,15% годовых.
На предыдущем аукционе «тонкой настройки» 10 марта с таким же лимитом банки привлекли все 500 млрд руб. под 6%.
Второй аукцион «тонкой настройки» ЦБ анонсировал в пятницу, «принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран». ЦБ считает нынешний уровень ликвидности банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы.
Операции репо Банка России проводятся для предоставления рублевой ликвидности, это, по сути, форма кредитования под залог ценных бумаг: регулятор покупает у банков бумаги, а те впоследствии выкупают их обратно. Банк России не проводит стандартные аукционы репо при профиците структурной ликвидности. Сейчас в банковском секторе ликвидности в избытке, но нынешние 2,4 трлн руб. – это минимальное значение с начала года. За последние несколько дней профицит сократился на более чем 1 трлн руб. ЦБ принимает решение о проведении аукциона репо «тонкой настройки» на сроки от 1 до 6 дней в случае необходимости существенно и быстро увеличить предложение банковской ликвидности.
500 млрд руб., предложенные ЦБ в начале недели, были не обычным действием, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: как правило, когда рубль валится, ЦБ изымает рублевую ликвидность, чтобы сдержать спекулятивное давление на рубль. Дело в том, что банки в прошлом году накопили избыток валютной ликвидности, но она не приносит большой прибыли, а рублевая ликвидность была в дефиците. В этой ситуации банки воспользовались валютными свопами – продавали доллары и использовали рубли для более выгодного рублевого кредитования, продолжает Порывай. Фондирование у банков определялось рублевой ставкой по валютному свопу – и она была заметно выше RUONIA (средняя ставка однодневных рублевых депозитов на межбанковском рынке, на 11 марта – 5,56%) весь год. Но когда во вторник рубль падал, ставка выросла еще сильнее и стоимость привлечения рублей по свопам стала слишком дорогой, а банкам надо сохранить маржинальность кредитования – ЦБ решил влить 500 млрд руб., и банки ушли к регулятору. Сегодня рубль немного стабилизировался, ставка по свопу стала даже ниже RUONIA, поэтому ликвидность аукционного репо регулятора для банков уже невыгодна, объясняет Порывай. Кроме того, по валютному свопу банки получают относительно высокую долларовую ставку в отличие от привлечения рублей по репо.
После обвалов на рынках 12 марта в пятницу российский рынок открылся ростом. К 14.00 доллар упал к рублю на 1,9 руб. и стоил 72,9 руб., евро торговался по 81,3 руб. (минус 2,1 руб.). Индекс Мосбиржи вырос на 3,61% до 2368 пунктов, долларовый индекс РТК вырос на 6,19% и превысил 1000 пунктов.