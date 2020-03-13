Банки не воспользовались деньгами ЦБ

500 млрд руб., предложенные ЦБ в начале недели, были не обычным действием, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: как правило, когда рубль валится, ЦБ изымает рублевую ликвидность, чтобы сдержать спекулятивное давление на рубль. Дело в том, что банки в прошлом году накопили избыток валютной ликвидности, но она не приносит большой прибыли, а рублевая ликвидность была в дефиците. В этой ситуации банки воспользовались валютными свопами – продавали доллары и использовали рубли для более выгодного рублевого кредитования, продолжает Порывай. Фондирование у банков определялось рублевой ставкой по валютному свопу – и она была заметно выше RUONIA (средняя ставка однодневных рублевых депозитов на межбанковском рынке, на 11 марта – 5,56%) весь год. Но когда во вторник рубль падал, ставка выросла еще сильнее и стоимость привлечения рублей по свопам стала слишком дорогой, а банкам надо сохранить маржинальность кредитования – ЦБ решил влить 500 млрд руб., и банки ушли к регулятору. Сегодня рубль немного стабилизировался, ставка по свопу стала даже ниже RUONIA, поэтому ликвидность аукционного репо регулятора для банков уже невыгодна, объясняет Порывай. Кроме того, по валютному свопу банки получают относительно высокую долларовую ставку в отличие от привлечения рублей по репо.