Банк «Дом.РФ» включился в гонку ипотечных ставок
С 24 марта банк Дом.РФ повысил ставки некоторых ипотечных программ на 0,5–1 процентный пункт (п. п.). Одновременно банк увеличил с 0,2 до 0,4 п. п. скидку для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из ПФР.
Минимальная стоимость кредитов на вторичное жилье и рефинансирование займов, полученных в других банках, выросла до 9,1% и 8,7% годовых соответственно. Под такой процент получить ипотеку могут зарплатные клиенты банка или клиенты, подтверждающие доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ (ПФР), при первоначальном взносе от 30% и сумме кредита от 3 млн руб. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 млн руб., а для Москвы и Московской области – от 8 млн руб.
Для остальных покупателей вторичного жилья кредитные ставки составят 9,7–11,2%, для рефинансирующих ипотеку – 9,3–10,8%, выяснило маркетинговое агентство Marcs.
Ставки останутся неизменными для уже подготовленных ипотечных сделок, отмечает банк.
Ипотечные ставки для социальных программ в Дом.РФ не изменились. «Семейная ипотека» по-прежнему выдается по ставке от 4,7%, «Военная ипотека» – под 8,5%, «Семейная ипотека для военнослужащих» – под 4,9%, «Дальневосточная ипотека – под 2%.
Оформить ипотеку на первичном рынке можно по ставке от 7,8%.