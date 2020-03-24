Банк «Дом.РФ» включился в гонку ипотечных ставок

Минимальная стоимость кредитов на вторичное жилье и рефинансирование займов, полученных в других банках, выросла до 9,1% и 8,7% годовых соответственно. Под такой процент получить ипотеку могут зарплатные клиенты банка или клиенты, подтверждающие доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ (ПФР), при первоначальном взносе от 30% и сумме кредита от 3 млн руб. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 млн руб., а для Москвы и Московской области – от 8 млн руб.