ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты самозанятых из-за коронавируса
ЦБ рекомендует реструктурировать кредиты и займы, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятым, если их финансовое положение ухудшилось в условиях распространения коронавируса нового типа, говорится в информационном письме регулятора, направленном кредитным и микрофинансовым организациям, а также потребительским кооперативам.
В письме указано, что данная мера «поможет поддержать представителей малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию». В свою очередь кредитным организациям регулятор предоставил возможность до 30 сентября 2020 г. не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам компаниям МСП.
20 марта ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты физлицам, зараженным коронавирусом. Это возможно, если клиент подаст заявление и официально подтвердит диагноз.