ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты самозанятых из-за коронавируса

ЦБ рекомендует реструктурировать кредиты и займы, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятым, если их финансовое положение ухудшилось в условиях распространения коронавируса нового типа, говорится в информационном письме регулятора, направленном кредитным и микрофинансовым организациям, а также потребительским кооперативам.