Торги на Московской бирже открылись падением рубля
Торги на Московской бирже 26 марта начались с падения рубля. На 10:07 мск курс доллара – 78,83 руб. (плюс 58 коп.), курс евро – 86,09 руб. (плюс 99 коп.).
Индекс Мосбиржи к моменту публикации потерял 0,74%, снизившись до 2435,82 пункта. К этому времени индекс РТС упал до 974,65 пункта. Больше всего подешевели бумаги Аэрофлота (-3%), ФСК ЕЭС (+6,44), «Русгидро» (-2,35%) и «Россетей» (-2,34%). Дорожают бумаги AGRO-гдр (3,91%), ЛСР (+3,74%), «Самфара» (+3,47%) и «Полюса» (+3,19%).
Цены на нефть также показывают отрицательную динамику на торгах на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. На 10,14 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 2% до $26,85 за баррель. Баррель нефти WTI с поставкой в мае к этому времени стоил $23,70, подешевев на 3,33%.