Торги на Московской бирже открылись падением рубля

Цены на нефть также показывают отрицательную динамику на торгах на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. На 10,14 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 2% до $26,85 за баррель. Баррель нефти WTI с поставкой в мае к этому времени стоил $23,70, подешевев на 3,33%.