Центробанк впервые ограничил размер банковской комиссии для онлайн-торговли

В платежных системах Visa, MasterCard и «Мир» сообщили, что понизят ставку для указанных ЦБ онлайн-продаж товаров. В них также отметили временный характер снижения. В Промсвязьбанке сказали, что снижают комиссию за интернет-эквайринг до 1%. Директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек отметил, что реализовать предложенные ЦБ меры в срок вполне реально. Он добавил, что в снижении важна синхронность действий банков-эквайеров и платежных системы.