Центробанк впервые ограничил размер банковской комиссии для онлайн-торговли
Банк России впервые воспользовался своим правом ограничивать банковские комиссии и установил предельный размер ставки комиссии на эквайринг для интернет-магазинов в 1%. Эта ограничительная мера будет действовать с 15 апреля по 30 сентября 2020 г. в качестве одной из мер по поддержке уязвимых отраслей экономики в условиях пандемии, пишет «Коммерсантъ».
В платежных системах Visa, MasterCard и «Мир» сообщили, что понизят ставку для указанных ЦБ онлайн-продаж товаров. В них также отметили временный характер снижения. В Промсвязьбанке сказали, что снижают комиссию за интернет-эквайринг до 1%. Директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек отметил, что реализовать предложенные ЦБ меры в срок вполне реально. Он добавил, что в снижении важна синхронность действий банков-эквайеров и платежных системы.
Комиссия с предельным размером в 1% распространяется на розничную продажу продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, товаров повседневного спроса. Для бытовой техники и электроники она будет действовать только при покупке до 20 000 руб. ЦБ впервые воспользовался своим правом ограничивать межбанковские комиссии. Право регулировать комиссии ЦБ получил в прошлом году, после внесения поправок в закон «О Банке России».
Размер эквайринговой комиссии определяется договором между товарно-сервисным предприятием и обслуживающим его банком. Комиссия платится онлайн-продавцом за возможность приема банковских карт. Она делится на три части: первая (самая большая) платится эмитенту карты, 0,1–0,3% – платежной системе, около 0,1% – банку-эквайеру, который проводит платеж. Размер комиссии составляет до 3,5%.