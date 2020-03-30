ВЭБ.РФ получил от государства субсидию на 242 млрд рублей
Средства в размере 242,1 млрд руб. были получены в IV квартале (в отчетности за девять месяцев 2019 г. информации о субсидии на такую сумму нет). В отчетности по МСФО за прошлый год говорится, что этими средствами компенсировались убытки по проектам, начатым до 1 января 2018 г. «Это поддерживающая ВЭБ.РФ субсидия. Назначение и другие детали не раскрываем», – сообщили в пресс- службе корпорации.
Активы ВЭБа в 2019 г. уменьшились с 3,36 трлн до 3,18 трлн руб., существеннее всего снизился объем кредитного портфеля: с 1,56 трлн до 1,13 трлн руб. ВЭБ сократил обязательства более чем на 300 млрд руб., до 2,75 трлн руб., в основном за счет снижения средств клиентов и других банков, размещенных в ВЭБе.
Госкорпорация за год снизила долг по ценным бумагам – еврооблигациям и российским бондам – на 20%, с 1 трлн до 800 млрд руб. Объем кредитов на проектное финансирование сократился почти вдвое – с 1,18 трлн до 626 млрд руб. На 80 млрд руб. сократились резервы по кредитам.