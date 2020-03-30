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ВЭБ.РФ получил от государства субсидию на 242 млрд рублей

Ведомости

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ в конце 2019 г. получила от государства 242 млрд руб. субсидии на компенсацию потерь от старых проектов. Субсидия позволила ВЭБу снизить убыток за год до 53 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на отчетность корпорации.

Средства в размере 242,1 млрд руб. были получены в IV квартале (в отчетности за девять месяцев 2019 г. информации о субсидии на такую сумму нет). В отчетности по МСФО за прошлый год говорится, что этими средствами компенсировались убытки по проектам, начатым до 1 января 2018 г. «Это поддерживающая ВЭБ.РФ субсидия. Назначение и другие детали не раскрываем», – сообщили в пресс- службе корпорации.

Активы ВЭБа в 2019 г. уменьшились с 3,36 трлн до 3,18 трлн руб., существеннее всего снизился объем кредитного портфеля: с 1,56 трлн до 1,13 трлн руб. ВЭБ сократил обязательства более чем на 300 млрд руб., до 2,75 трлн руб., в основном за счет снижения средств клиентов и других банков, размещенных в ВЭБе.

Госкорпорация за год снизила долг по ценным бумагам – еврооблигациям и российским бондам – на 20%, с 1 трлн до 800 млрд руб. Объем кредитов на проектное финансирование сократился почти вдвое – с 1,18 трлн до 626 млрд руб. На 80 млрд руб. сократились резервы по кредитам.

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