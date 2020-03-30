ВЭБ.РФ получил от государства субсидию на 242 млрд рублей

Средства в размере 242,1 млрд руб. были получены в IV квартале (в отчетности за девять месяцев 2019 г. информации о субсидии на такую сумму нет). В отчетности по МСФО за прошлый год говорится, что этими средствами компенсировались убытки по проектам, начатым до 1 января 2018 г. «Это поддерживающая ВЭБ.РФ субсидия. Назначение и другие детали не раскрываем», – сообщили в пресс- службе корпорации.