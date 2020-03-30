Беляев продал 12,9% акций в «Открытие холдинге» гендиректору компании

«Открытие холдинг» обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать себя банкротом 20 февраля. Аналогичное заявление подал банк непрофильных активов «Траст». В 2017 г. холдинг потерял свой ключевой актив – банк «Открытие»: его забрал на санацию ЦБ. После этого компания погашала задолженность перед кредиторами, говорил представитель холдинга. Сейчас «Открытие холдинг» передал кредиторам практически все свои активы, но этого оказалось недостаточно для исполнения всех обязательств, признает представитель компании, поэтому холдинг подал заявление о банкротстве.