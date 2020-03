Беляев продал 12,9% акций в «Открытие холдинге» гендиректору компании

18 марта Беляев снизил прямое участие в капитале холдинга, сохранив за собой косвенное владение долей в компании через кипрские Atesolia Investments Ltd (владела 12,9% акций холдинга), Metriliano Investments Ltd (6%) и российское ООО «Перспектива» (4,8%). 27 марта бизнесмен вновь снизил долю владения, продав акции холдинга через Atesolia Investments Ltd.