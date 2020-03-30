Беляев продал 12,9% акций в «Открытие холдинге» гендиректору компании
Основатель и акционер «Открытие холдинга» Вадим Беляев вновь снизил долю владения в капитале холдинга – с 23,7 до 10,8%, говорится в материалах, размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации. Покупателем акций стал нынешний гендиректор холдинга Павел Федосеев, занявший эту должность в начале марта. В результате сделки Федосеев увеличил свою долю в холдинге до 17,8%.
18 марта Беляев снизил прямое участие в капитале холдинга, сохранив за собой косвенное владение долей в компании через кипрские Atesolia Investments Ltd (владела 12,9% акций холдинга), Metriliano Investments Ltd (6%) и российское ООО «Перспектива» (4,8%). 27 марта бизнесмен вновь снизил долю владения, продав акции холдинга через Atesolia Investments Ltd.
«Открытие холдинг» обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать себя банкротом 20 февраля. Аналогичное заявление подал банк непрофильных активов «Траст». В 2017 г. холдинг потерял свой ключевой актив – банк «Открытие»: его забрал на санацию ЦБ. После этого компания погашала задолженность перед кредиторами, говорил представитель холдинга. Сейчас «Открытие холдинг» передал кредиторам практически все свои активы, но этого оказалось недостаточно для исполнения всех обязательств, признает представитель компании, поэтому холдинг подал заявление о банкротстве.
«Траст» – основной кредитор холдинга. «Открытие холдинг» должен банку 450 млрд руб., или 86% его долга. В январе 2019 г. холдинг исключил Беляева из списка аффилированных лиц.