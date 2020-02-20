«Открытие холдинг» Вадима Беляева банкротится
«Открытие холдинг», бывший акционер банка «Открытие», сообщил о признаках банкротства – недостаточности имущества и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Признаки банкротства, говорится в сообщении, компания выявила 19 февраля и уже на следующий день обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать себя банкротом. Накануне на сайте Федресурса «Открытие холдинг» разместил сообщение о том, что намерен подать заявление о банкротстве.
Среди кредиторов холдинга указаны банк непрофильных активов «Траст», ВТБ, ООО «РКТ», ООО «Пауэр ресорсес», «Открытые инвестиции», «Пенсионный капиталъ» и «Кама картон» (принадлежит банку «Открытие»). «Пауэр ресорсес», по данным СПАРК, принадлежит холдингу, «Пенсионный капиталъ» – кипрской «Открытие лтд», которая с 2013 г. полностью в залоге у «Открытия», АО «Открытые инвестиции» – удостоверяющему центру, холдинговой компании «Гарант», РКТ – физлицу.
Крупнейшими бенефициарами АО «Открытие холдинг» на конец июля 2017 г. (более свежих данных нет) были Вадим Беляев (28,6%), Леонид Федун и Вагит Алекперов (19,1%), банк ВТБ (9,99%), Рубен Аганбегян (7,96%) и др.
К настоящему моменту «Открытие холдинг» передал кредиторам практически все свои активы, говорит представитель компании, но этого оказалось недостаточно для полного исполнения своих обязательств. В связи с этим холдинг принял решение подать заявление о собственном банкротстве, что полностью соответствует требованиям законодательства, отмечает он.
Основной кредитор холдинга – банк непрофильных активов «Траст», куда ЦБ собрал проблемные и непрофильные активы трех крупнейших санируемых банков – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. «Открытие холдинг» должен банку 450 млрд руб., что составляет 86% его совокупного долга. Вся задолженность холдинга перед банками сосредоточена на «Трасте», говорил в интервью «Ведомостям» предправления «Открытия» Михаил Задорнов. За день до того, как холдинг обратился в суд с заявлением о своем банкротстве, «Траст» подал четвертое уведомление в Федресурс о намерении банкротить его.
Банк делал это для того, чтобы защититься от возможных прочих кредиторов, которых сейчас не видит и не понимает, говорил в интервью «Ведомостям» предправления «Траста» Александр Соколов: «Поскольку объем сделок и оборотов, которых достигал холдинг в период своего расцвета, исчисляется триллионами рублей, мы не можем быть уверены, что знаем всех его кредиторов».
«Открытие холдинг» обязан подать заявление о собственном банкротстве, иначе на его руководителя и контролирующих лиц может быть возложена субсидиарная ответственность, говорит партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. В законодательстве есть два вида субсидиарной ответственности: когда собственник довел компанию до банкротства и когда не подал заявления о банкротстве, при том что его компания не может исполнить свои обязательства, т. е. у нее имеются существенные проблемы. В данном случае «Открытие холдинг» стремится избежать второго варианта, отмечает Дубов, поэтому намерен начать процедуру банкротства самостоятельно.
Что есть у «Открытие холдинга»
По итогам III квартала 2019 г. обязательства холдинга, по данным бухгалтерской отчетности, составляли 584 млрд руб., из которых 558 млрд руб. – заемные средства. Активы компании на 460 млрд руб. меньше обязательств – 124 млрд руб.
После того как в 2017 г. холдинг лишился своего основного актива – банка «Открытие» (ЦБ забрал его на санацию), холдинг начал передавать активы для покрытия своего долга перед кредиторами. В 2018 г. «Открытие холдинг» продал своему бывшему банку «Открытие» ряд активов, а деньги направил на погашение долгов перед ним. Среди возвращенных таким образом активов – управляющая компания «Открытие», 80% «Балтийского лизинга», геологоразведочная «Геотек», а также бренд «Открытие». В январе 2019 г. холдинг продал «Трасту» акции рейтинговых агентств – «Эксперт РА» (9,9%), НРА (9,9%) и АКРА (3,7%), а банк «Открытие» объявил, что закрыл сделку с холдингом и консолидировал 100% «Балтийского лизинга». В январе холдинг в погашение долга передал «Трасту» 5,7% акций Объединенной вагонной компании (ОВК). Один из кредиторов холдинга – завод «Кама картон» – достался банку «Открытие» от холдинга также за долги, говорил в интервью «Ведомостям» Задорнов.
В итоге холдинг уже вернул «Трасту» 130 млрд руб., говорил Соколов: «Где-то денежные требования, где-то взаимозачет требований, где-то активы – целый набор, вся палитра инструментов». Руководство холдинга вместе с Беляевым находится «в контакте» с «Трастом», сказал Соколов «Ведомостям». Но у «Открытие холдинга» осталось немного активов, которые могут быть переданы «Трасту» в счет погашения долга, заявил он на прошлой неделе журналистам. Один из крупнейших – алмазодобывающая компания «Архангельскгеолдобыча» (АГД), которую «Открытие холдинг» купил у «Лукойла» за $1,45 млрд, основную часть средств дал ВТБ. Передача этого актива осложняется требованиями по долгу со стороны ВТБ, писал «Коммерсантъ».
«Ведомости» направили запросы в «Открытие холдинг», «Траст», «Открытие», ВТБ и «Лукойл» (Алекперов и Федун – руководители и крупнейшие акционеры нефтяной компании).