«Открытие холдинг» Вадима Беляева банкротится

После того как в 2017 г. холдинг лишился своего основного актива – банка «Открытие» (ЦБ забрал его на санацию), холдинг начал передавать активы для покрытия своего долга перед кредиторами. В 2018 г. «Открытие холдинг» продал своему бывшему банку «Открытие» ряд активов, а деньги направил на погашение долгов перед ним. Среди возвращенных таким образом активов – управляющая компания «Открытие», 80% «Балтийского лизинга», геологоразведочная «Геотек», а также бренд «Открытие». В январе 2019 г. холдинг продал «Трасту» акции рейтинговых агентств – «Эксперт РА» (9,9%), НРА (9,9%) и АКРА (3,7%), а банк «Открытие» объявил, что закрыл сделку с холдингом и консолидировал 100% «Балтийского лизинга». В январе холдинг в погашение долга передал «Трасту» 5,7% акций Объединенной вагонной компании (ОВК). Один из кредиторов холдинга – завод «Кама картон» – достался банку «Открытие» от холдинга также за долги, говорил в интервью «Ведомостям» Задорнов.