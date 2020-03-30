Экс-руководитель российского Disney покинула Сбербанк, проработав менее года
Старший вице-президент Сбербанка, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Марина Жигалова-Озкан приняла решение продолжить свою карьеру вне банка, сообщила 30 марта пресс-служба Сбарбанка.
Жигалова-Озкан, как следует из ее комментария, намерена «сфокусироваться на развитии собственного бизнеса». О том, кто теперь возглавит департамент маркетинга и коммуникаций госбанка, в сообщении не уточняется.
До перехода в Сбербанк в июле 2019 г. Жигалова-Озкан на протяжении 13 лет возглавляла подразделение Disney в России и СНГ. За время своей карьеры Жигалова-Озкан также занимала должности первого заместителя гендиректора компании «Профмедиа», вице-президента в группе «Интеррос» с совмещением позиции заместителя гендиректора Северо-Западного пароходства. Также работала в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.