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Экс-руководитель российского Disney покинула Сбербанк, проработав менее года

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Старший вице-президент Сбербанка, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Марина Жигалова-Озкан приняла решение продолжить свою карьеру вне банка, сообщила 30 марта пресс-служба Сбарбанка.

Жигалова-Озкан, как следует из ее комментария, намерена «сфокусироваться на развитии собственного бизнеса». О том, кто теперь возглавит департамент маркетинга и коммуникаций госбанка, в сообщении не уточняется.

До перехода в Сбербанк в июле 2019 г. Жигалова-Озкан на протяжении 13 лет возглавляла подразделение Disney в России и СНГ. За время своей карьеры Жигалова-Озкан также занимала должности первого заместителя гендиректора компании «Профмедиа», вице-президента в группе «Интеррос» с совмещением позиции заместителя гендиректора Северо-Западного пароходства. Также работала в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.

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