Экс-руководитель российского Disney покинула Сбербанк, проработав менее года

До перехода в Сбербанк в июле 2019 г. Жигалова-Озкан на протяжении 13 лет возглавляла подразделение Disney в России и СНГ. За время своей карьеры Жигалова-Озкан также занимала должности первого заместителя гендиректора компании «Профмедиа», вице-президента в группе «Интеррос» с совмещением позиции заместителя гендиректора Северо-Западного пароходства. Также работала в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.