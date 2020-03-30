На время нерабочей недели ЦБ даст банкам 1 трлн ликвидности
Банк России предоставит 31 марта банкам 500 млрд руб. на 6 дней через аукцион репо «тонкой настройки», сообщил регулятор. Еще один аукцион «тонкой настройки» на 500 млрд руб. ЦБ провел 30 марта – банки заняли весь лимит, спрос составил 734 млрд руб., ставка – 6% годовых.
ЦБ проводит операции репо для предоставления рублевой ликвидности, это, по сути, форма кредитования под залог ценных бумаг: регулятор покупает у банков бумаги, а те впоследствии выкупают их обратно. Банк России не проводит стандартные аукционы репо при профиците структурной ликвидности. Сейчас в банковском секторе ликвидности в избытке – более 3 трлн руб. ЦБ проводит аукционы репо «тонкой настройки» в случае необходимости существенно и быстро увеличить предложение банковской ликвидности.
Аукционы 30 и 31 марта ЦБ решил провести в связи с длинным периодом нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля для повышения возможностей банков по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки.
До 30 марта ЦБ предоставлял банкам дополнительную ликвидность в виде аукционов «тонкой настройки» 19 марта: он провел депозитный и репо аукционы. Лимит по каждому составлял 500 млрд руб. На депозитном аукционе банки привлеки 445 млрд руб., по репо – половину предложенного.