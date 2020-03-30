На время нерабочей недели ЦБ даст банкам 1 трлн ликвидности

ЦБ проводит операции репо для предоставления рублевой ликвидности, это, по сути, форма кредитования под залог ценных бумаг: регулятор покупает у банков бумаги, а те впоследствии выкупают их обратно. Банк России не проводит стандартные аукционы репо при профиците структурной ликвидности. Сейчас в банковском секторе ликвидности в избытке – более 3 трлн руб. ЦБ проводит аукционы репо «тонкой настройки» в случае необходимости существенно и быстро увеличить предложение банковской ликвидности.