Цена нефти Brent опустилась ниже $22 за баррель

Нефть начала дешеветь в январе (с $63 до $56 за баррель) после вспышки коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо. Провал 6 марта переговоров о продлении соглашения ОПЕК+ спровоцировал новый виток снижения цен. Если 4 марта баррель Brent был на уровне $51, то через пять дней – чуть более $34.