Цена нефти Brent опустилась ниже $22 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель. К 19:36 мск баррель Brent дешевел на 11,54%, его стоимость была на уровне $22,35.
К этому времени стоимость майских фьючерсов WTI упала на 5,90% – до $20,24 за баррель.
Нефть начала дешеветь в январе (с $63 до $56 за баррель) после вспышки коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо. Провал 6 марта переговоров о продлении соглашения ОПЕК+ спровоцировал новый виток снижения цен. Если 4 марта баррель Brent был на уровне $51, то через пять дней – чуть более $34.
Центробанк 19 марта сообщил, что при падении цены на нефть российского сорта Urals до $25 и ниже начнет продавать на внутреннем рынке иностранную валюту из Фонда национального благосостояния. Эти операции будут частью сделки по продаже регулятором контрольного пакета Сбербанка российскому Минфину и должны поддержать курс рубля. 27 марта стоимость Urals с поставкой в Северо-Западную Европу снизилась до $16,20 за баррель – минимального значения с июня 1999 г., сообщало Argus Media.