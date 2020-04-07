МТС запустит собственную систему денежных переводов

По мнению экспертов, МТС на рынке денежных переводов составит конкуренцию как «Юнистриму», так и «Золотой короне». Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС брокера» Василий Карпунин отмечает, что у МТС есть серьезные финансовые возможности для запуска проекта. По мнению аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, новый перспективный игрок рынка будет создаваться «и за счет обширной розничной сети МТС, и за счет потенциала наращивания розничных точек как в России, так и в странах СНГ». Антонов напоминает, что альтернативами денежным переводам стали внутренние банковские переводы, трансграничные переводы с карты на карту и мобильные платежи.