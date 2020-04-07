МТС запустит собственную систему денежных переводов
Пальчун проработал в группе «Юнистрим» 11 лет, в конце марта компания объявила о его уходе и назначила новым президентом системы денежных переводов Ксению Чернышеву. По данным газеты, после ухода Пальчуна из системы денежных переводов «Юнистрим» розничная сеть МТС, крупнейшая из сотрудничавших с этой системой (насчитывает около 3000 точек), приняла решение о переходе на отправку переводов по системе «Золотая корона». В «Золотой короне» подтвердили факт сотрудничества с розничной сетью МТС.
По мнению экспертов, МТС на рынке денежных переводов составит конкуренцию как «Юнистриму», так и «Золотой короне». Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС брокера» Василий Карпунин отмечает, что у МТС есть серьезные финансовые возможности для запуска проекта. По мнению аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, новый перспективный игрок рынка будет создаваться «и за счет обширной розничной сети МТС, и за счет потенциала наращивания розничных точек как в России, так и в странах СНГ». Антонов напоминает, что альтернативами денежным переводам стали внутренние банковские переводы, трансграничные переводы с карты на карту и мобильные платежи.
«Юнистрим» занимает второе место на рынке денежных переводов в России, на первом – «Золотая корона», с долей более 70%. На долю «Юнистрима» приходится около 10%. Третья позиция на рынке – у Western Union.