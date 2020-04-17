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TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

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Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch. Компания таким образом намерена конкурировать с Apple и ее кредитной картой Apple Card, утверждает один из источников издания.

Карта Google, согласно скриншотам и изображениям для внутреннего пользования, будет выпущена совместно с банками Citi и Stanford Federal Credit Union. Физическая и виртуальная карты будут иметь свои реквизиты. Пользователи в случае утери физической карты смогут заблокировать ее и пользоваться виртуальной, aналогично они смогут сгенерировать новый номер виртуальной карты, если старый попал к мошенникам. Google не опровергла TechCrunch информацию о разработке и отметила, что «изучает возможности сотрудничества с банками США», в том числе со своими «главными партнерами — Citi и Stanford Federal Credit Union».

Google выпустила свою первую кредитную карту в 2012 г. в США и Великобритании, она предназначалась для малого и среднего бизнеса, пользующегося рекламным кабинетом AdWords. В 2013 г. Google представила дебетовую карту, привязанную к балансу в сейчас не работающем сервисе Wallet. В 2016 г. Google прекратила обслуживание карт Wallet.

Apple Card доступна для пользователей в США с августа 2019 г., банковским партнером Apple выступает Goldman Sachs. Виртуальная карта интегрирована в сервис Apple Pay и в операционную систему iOS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных