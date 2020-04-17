TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Карта Google, согласно скриншотам и изображениям для внутреннего пользования, будет выпущена совместно с банками Citi и Stanford Federal Credit Union. Физическая и виртуальная карты будут иметь свои реквизиты. Пользователи в случае утери физической карты смогут заблокировать ее и пользоваться виртуальной, aналогично они смогут сгенерировать новый номер виртуальной карты, если старый попал к мошенникам. Google не опровергла TechCrunch информацию о разработке и отметила, что «изучает возможности сотрудничества с банками США», в том числе со своими «главными партнерами — Citi и Stanford Federal Credit Union».