TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch. Компания таким образом намерена конкурировать с Apple и ее кредитной картой Apple Card, утверждает один из источников издания.
Карта Google, согласно скриншотам и изображениям для внутреннего пользования, будет выпущена совместно с банками Citi и Stanford Federal Credit Union. Физическая и виртуальная карты будут иметь свои реквизиты. Пользователи в случае утери физической карты смогут заблокировать ее и пользоваться виртуальной, aналогично они смогут сгенерировать новый номер виртуальной карты, если старый попал к мошенникам. Google не опровергла TechCrunch информацию о разработке и отметила, что «изучает возможности сотрудничества с банками США», в том числе со своими «главными партнерами — Citi и Stanford Federal Credit Union».
Google выпустила свою первую кредитную карту в 2012 г. в США и Великобритании, она предназначалась для малого и среднего бизнеса, пользующегося рекламным кабинетом AdWords. В 2013 г. Google представила дебетовую карту, привязанную к балансу в сейчас не работающем сервисе Wallet. В 2016 г. Google прекратила обслуживание карт Wallet.
Apple Card доступна для пользователей в США с августа 2019 г., банковским партнером Apple выступает Goldman Sachs. Виртуальная карта интегрирована в сервис Apple Pay и в операционную систему iOS.