ВТБ выдаст кредитов на 5 млрд рублей для выплат зарплат в малом бизнесе
По его словам, банк получил 1,5 тысячи заявок на сумму более 4 млрд рублей на выдачу кредитов и уже одобрил более 600, на 2 млрд рублей. Костин рассказал, что банк отказался от принципа выдавать кредиты только компаниями, которые уже имеют в ВТБ свои зарплатные проекты. По оценке предправления банка, при работе с компаниями «с улицы» риски большие, но они оправданны. Он добавил, что при расширении программы выдачи кредитов с нулевой ставкой на средний и крупный бизнес «это будут совершенно другие цифры».
Костин назвал «ключевой вещью» гарантии ВЭБа по кредитам на зарплату в объеме 75% от суммы. Он отметил, что «определенный процент невозвратов обязательно будет». Председатель правления ВТБ выразил уверенность, что при гарантиях «банки начнут активнее такие кредиты выдавать». Он напомнил, что госгарантии эффективно использовались во время кризиса 2008 г., и ВТБ тогда не предъявил ни одну из них Минфину. «То есть все предприятия так или иначе справились, а мы сумели таким образом расширить и обеспечить кредитные потребности в полном объеме», — сказал Костин.
Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения один день по минимальному пакету документов, сообщал ранее ВТБ. Проект правительства и госбанков по кредитованию бизнеса на выплаты зарплат анонсировал в конце марта первый вице-премьер Андрей Белоусов: он будет реализован с помощью кредитной линии Центробанка в размере 150 млрд руб. Объем программы составит 130 млрд руб.