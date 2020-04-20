Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

ВТБ выдаст кредитов на 5 млрд рублей для выплат зарплат в малом бизнесе

Ведомости

Банк ВТБ выдаст около 5 млрд рублей кредитов под нулевую процентную ставку на выплаты зарплат в малом бизнесе. Об этом в интервью РБК сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, банк получил 1,5 тысячи заявок на сумму более 4 млрд рублей на выдачу кредитов и уже одобрил более 600, на 2 млрд рублей. Костин рассказал, что банк отказался от принципа выдавать кредиты только компаниями, которые уже имеют в ВТБ свои зарплатные проекты. По оценке предправления банка, при работе с компаниями «с улицы» риски большие, но они оправданны. Он добавил, что при расширении программы выдачи кредитов с нулевой ставкой на средний и крупный бизнес «это будут совершенно другие цифры».

Костин назвал «ключевой вещью» гарантии ВЭБа по кредитам на зарплату в объеме 75% от суммы. Он отметил, что «определенный процент невозвратов обязательно будет». Председатель правления ВТБ выразил уверенность, что при гарантиях «банки начнут активнее такие кредиты выдавать». Он напомнил, что госгарантии эффективно использовались во время кризиса 2008 г., и ВТБ тогда не предъявил ни одну из них Минфину. «То есть все предприятия так или иначе справились, а мы сумели таким образом расширить и обеспечить кредитные потребности в полном объеме», — сказал Костин.

Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения один день по минимальному пакету документов, сообщал ранее ВТБ. Проект правительства и госбанков по кредитованию бизнеса на выплаты зарплат анонсировал в конце марта первый вице-премьер Андрей Белоусов: он будет реализован с помощью кредитной линии Центробанка в размере 150 млрд руб. Объем программы составит 130 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных