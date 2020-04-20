ВТБ выдаст кредитов на 5 млрд рублей для выплат зарплат в малом бизнесе

По его словам, банк получил 1,5 тысячи заявок на сумму более 4 млрд рублей на выдачу кредитов и уже одобрил более 600, на 2 млрд рублей. Костин рассказал, что банк отказался от принципа выдавать кредиты только компаниями, которые уже имеют в ВТБ свои зарплатные проекты. По оценке предправления банка, при работе с компаниями «с улицы» риски большие, но они оправданны. Он добавил, что при расширении программы выдачи кредитов с нулевой ставкой на средний и крупный бизнес «это будут совершенно другие цифры».