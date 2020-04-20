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ВТБ начнет выдачу ипотеки по ставке 6,5% годовых в ближайшие дни

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ВТБ в ближайшие дни начнет выдачу ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых. Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Костин в интервью РБК.

По словам Костина, банк начал работу над запуском нового программы ипотечного кредитования сразу после того, как о льготной ипотеке на минувшей неделе заявил президент России Владимир Путин и уже принимает заявки на нее. «Считаю, что это своевременное решение для поддержки как ипотечного рынка, так и застройщиков»,— сказал предправления ВТБ. Он добавил, что ипотечная ставка в зависимости от ключевой ставки Центробанка будет меняться в лучшую сторону. В планах банка снижать ставки ипотеки. если только не начнется рост фондирования или не появятся какие-то негативные факторы.

16 апреля Путин провел совещание с представителями строительного бизнеса. Президент предложил запустить программу льготной ипотеки. До 1 ноября 2020 г. граждане смогут взять ипотеку по ставке 6,5% на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах. На субсидирование ставок банкам будет направлено около 6 млрд руб.

Кроме того, на кредитование строительной отрасли будет выделено 12 млрд руб., еще 50 млрд руб. получит госкомпания Дом.РФ на выкуп квартир у застройщиков. На эти средства она может приобрести 700 000 кв. м жилья, тогда как девелоперы получат возможность достроить 6,5 млн кв. м

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных