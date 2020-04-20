ВТБ начнет выдачу ипотеки по ставке 6,5% годовых в ближайшие дни

По словам Костина, банк начал работу над запуском нового программы ипотечного кредитования сразу после того, как о льготной ипотеке на минувшей неделе заявил президент России Владимир Путин и уже принимает заявки на нее. «Считаю, что это своевременное решение для поддержки как ипотечного рынка, так и застройщиков»,— сказал предправления ВТБ. Он добавил, что ипотечная ставка в зависимости от ключевой ставки Центробанка будет меняться в лучшую сторону. В планах банка снижать ставки ипотеки. если только не начнется рост фондирования или не появятся какие-то негативные факторы.