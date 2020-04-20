ВТБ начнет выдачу ипотеки по ставке 6,5% годовых в ближайшие дни
По словам Костина, банк начал работу над запуском нового программы ипотечного кредитования сразу после того, как о льготной ипотеке на минувшей неделе заявил президент России Владимир Путин и уже принимает заявки на нее. «Считаю, что это своевременное решение для поддержки как ипотечного рынка, так и застройщиков»,— сказал предправления ВТБ. Он добавил, что ипотечная ставка в зависимости от ключевой ставки Центробанка будет меняться в лучшую сторону. В планах банка снижать ставки ипотеки. если только не начнется рост фондирования или не появятся какие-то негативные факторы.
16 апреля Путин провел совещание с представителями строительного бизнеса. Президент предложил запустить программу льготной ипотеки. До 1 ноября 2020 г. граждане смогут взять ипотеку по ставке 6,5% на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах. На субсидирование ставок банкам будет направлено около 6 млрд руб.
Кроме того, на кредитование строительной отрасли будет выделено 12 млрд руб., еще 50 млрд руб. получит госкомпания Дом.РФ на выкуп квартир у застройщиков. На эти средства она может приобрести 700 000 кв. м жилья, тогда как девелоперы получат возможность достроить 6,5 млн кв. м