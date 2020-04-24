Moneygram стал первым в реестре операторов иностранных платежных систем ЦБ

В апреле прошлого года системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 000 руб. в месяц) и Казахстан (до 150 000 руб.), писали «Ведомости». Ограничения потребовал установить ЦБ в рамках борьбы с теневыми операциями.