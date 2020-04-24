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Moneygram стал первым в реестре операторов иностранных платежных систем ЦБ

Ведомости

Корпорация «Маниграм пэймент системс» стала первым в реестре операторов иностранных платежных систем ЦБ, следует из материалов регулятора. Компания, являющаяся оператором системы Moneygram, включена в реестр 24 апреля.

Положения, которые определяют формирование такого реестра, вступили в силу в июле 2019 г. Госдума приняла закон, запрещающий иностранным системам денежных переводов работать с Россией без открытия представительства в стране и обязывающий платежных агентов онлайн-сервисов отчитываться перед ЦБ.

В апреле прошлого года системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 000 руб. в месяц) и Казахстан (до 150 000 руб.), писали «Ведомости». Ограничения потребовал установить ЦБ в рамках борьбы с теневыми операциями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных