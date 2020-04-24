Moneygram стал первым в реестре операторов иностранных платежных систем ЦБ
Корпорация «Маниграм пэймент системс» стала первым в реестре операторов иностранных платежных систем ЦБ, следует из материалов регулятора. Компания, являющаяся оператором системы Moneygram, включена в реестр 24 апреля.
Положения, которые определяют формирование такого реестра, вступили в силу в июле 2019 г. Госдума приняла закон, запрещающий иностранным системам денежных переводов работать с Россией без открытия представительства в стране и обязывающий платежных агентов онлайн-сервисов отчитываться перед ЦБ.
В апреле прошлого года системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 000 руб. в месяц) и Казахстан (до 150 000 руб.), писали «Ведомости». Ограничения потребовал установить ЦБ в рамках борьбы с теневыми операциями.