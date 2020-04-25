Правительство предложило запретить банкам блокировать счета без объяснений
Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании 23 апреля.
«Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счета можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтет ту или иную операцию подозрительной», – говорится в пояснении к законопроекту. При этом банки не обязаны объяснять свои решения.
Из-за этого люди могут лишиться доступа к своим деньгам, а добросовестный бизнес не сможет расплатиться с поставщиками, контрагентами или выплатить зарплату сотрудникам, отметил премьер Михаил Мишустин.
Если Госдума одобрит инициативу правительства, банки не смогут без объяснения причин блокировать счета или отказывать в совершении операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих добросовестность. Нововведение коснется как бизнеса, так и обычных людей. Кроме того, банки не смогут немотивированно отказывать физическим лицам в открытии счетов.
При этом законопроект дает право банкам отказывать клиентам в обслуживании, когда возникает подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.