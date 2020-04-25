Правительство предложило запретить банкам блокировать счета без объяснений

«Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счета можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтет ту или иную операцию подозрительной», – говорится в пояснении к законопроекту. При этом банки не обязаны объяснять свои решения.