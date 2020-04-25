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Правительство предложило запретить банкам блокировать счета без объяснений

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании 23 апреля.

«Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счета можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтет ту или иную операцию подозрительной», – говорится в пояснении к законопроекту. При этом банки не обязаны объяснять свои решения.

Из-за этого люди могут лишиться доступа к своим деньгам, а добросовестный бизнес не сможет расплатиться с поставщиками, контрагентами или выплатить зарплату сотрудникам, отметил премьер Михаил Мишустин.

Если Госдума одобрит инициативу правительства, банки не смогут без объяснения причин блокировать счета или отказывать в совершении операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих добросовестность. Нововведение коснется как бизнеса, так и обычных людей. Кроме того, банки не смогут немотивированно отказывать физическим лицам в открытии счетов.

При этом законопроект дает право банкам отказывать клиентам в обслуживании, когда возникает подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных