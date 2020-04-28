Банк «Открытие» выделил 100 млн рублей медикам клиники «Медси» в Отрадном
Банк «Открытие» выделил 100 млн руб. сети клиник «Медси». Средства будут направлены на доплаты к зарплате медицинского персонала клиники в Отрадном, которая перепрофилирована в инфекционную для лечения пациентов с пневмониями и COVID-19.
Адресную финансовую помощь получат 600 сотрудников клиники: медсестры, санитарки, врачи. Средства будут переводиться тремя равными траншами в течение двух месяцев. По словам президента – председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, в банке «ни на минуту не сомневались в своем решении поддержать персонал больницы в Отрадном». Президент «Медси» Елена Брусилова отметила, что клиника в Отрадном в рекордно короткие сроки перепрофилировалась в инфекционную больницу. «Вклад банка «Открытие» – это искренняя и бесценная помощь врачам и медицинским работникам, находящимся в зоне риска», – сказала она.
Группа компаний «Медси» первой из частных клиник перепрофилировала свой многопрофильный стационар в инфекционную больницу для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией. Прием пациентов начался уже c 1 апреля. На лечении находятся 400 пациентов в среднем и тяжелом состоянии. Жители Москвы и Подмосковья принимаются на лечение по полисам ОМС, ДМС и за собственный счет. Реанимационное отделение больницы рассчитано на 42 койки, оснащено самым современным оборудованием, укомплектовано высокопрофессиональными реаниматологами. Стационар имеет 40 аппаратов для искусственной вентиляции легких и другое необходимое оборудование для интенсивной терапии.
В апреле этого года АФК «Система» и ГК «Медси» создали Центр поддержки медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Первой инициативой центра стала масштабная социальная акция #СтранаБезВируса, в рамках которой собирается целевая финансовая и материальная помощь от компаний и частных лиц в адрес медиков. Активы «Медси» включают 26 клиник в Москве и Московской области, 18 клиник в регионах России, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес и два санатория. Ежегодно клиники сети посещают около 8,5 млн человек.