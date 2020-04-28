Банк «Открытие» выделил 100 млн рублей медикам клиники «Медси» в Отрадном

В апреле этого года АФК «Система» и ГК «Медси» создали Центр поддержки медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Первой инициативой центра стала масштабная социальная акция #СтранаБезВируса, в рамках которой собирается целевая финансовая и материальная помощь от компаний и частных лиц в адрес медиков. Активы «Медси» включают 26 клиник в Москве и Московской области, 18 клиник в регионах России, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес и два санатория. Ежегодно клиники сети посещают около 8,5 млн человек.