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Банк «Открытие» выделил 100 млн рублей медикам клиники «Медси» в Отрадном

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Банк «Открытие» выделил 100 млн руб. сети клиник «Медси». Средства будут направлены на доплаты к зарплате медицинского персонала клиники в Отрадном, которая перепрофилирована в инфекционную для лечения пациентов с пневмониями и COVID-19.

Адресную финансовую помощь получат 600 сотрудников клиники: медсестры, санитарки, врачи. Средства будут переводиться тремя равными траншами в течение двух месяцев. По словам президента – председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, в банке «ни на минуту не сомневались в своем решении поддержать персонал больницы в Отрадном». Президент «Медси» Елена Брусилова отметила, что клиника в Отрадном в рекордно короткие сроки перепрофилировалась в инфекционную больницу. «Вклад банка «Открытие» – это искренняя и бесценная помощь врачам и медицинским работникам, находящимся в зоне риска», – сказала она.

Группа компаний «Медси» первой из частных клиник перепрофилировала свой многопрофильный стационар в инфекционную больницу для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией. Прием пациентов начался уже c 1 апреля. На лечении находятся 400 пациентов в среднем и тяжелом состоянии. Жители Москвы и Подмосковья принимаются на лечение по полисам ОМС, ДМС и за собственный счет. Реанимационное отделение больницы рассчитано на 42 койки, оснащено самым современным оборудованием, укомплектовано высокопрофессиональными реаниматологами. Стационар имеет 40 аппаратов для искусственной вентиляции легких и другое необходимое оборудование для интенсивной терапии.

В апреле этого года АФК «Система» и ГК «Медси» создали Центр поддержки медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Первой инициативой центра стала масштабная социальная акция #СтранаБезВируса, в рамках которой собирается целевая финансовая и материальная помощь от компаний и частных лиц в адрес медиков. Активы «Медси» включают 26 клиник в Москве и Московской области, 18 клиник в регионах России, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес и два санатория. Ежегодно клиники сети посещают около 8,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных