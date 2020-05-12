Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

По данным Центробанка, в марте кредитный розничный портфель банков вырос на 290 млрд руб., или на 1,6% (1,2% в феврале). Всплеск пришелся на последнюю неделю месяца и в основном на необеспеченные потребительские кредиты. С апреля граждане, чей доход существенно сократился, могут уходить на кредитные каникулы и не делать платежей по кредиту сроком до шести месяцев. Новый среднесрочный прогноз ЦБ, представленный после совета директоров 24 апреля, предусматривает по итогам года изменение требований банков к населению на 2% (рост или сокращение), тогда как в 2019 г. они выросли на 19%. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, динамика розничного кредитования по итогам года будет нулевой или минимальной отрицательной.