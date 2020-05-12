Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога
«Кредит Европа банк» временно приостановил выдачу кредитов наличными из-за пандемии коронавируса. Ограничения на беззалоговые кредиты могут ввести и другие банки, которые столкнулись с невозможностью проверить платежеспособность заемщика, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
В пресс-службе «Кредит Европа банка» газете сообщили, что «выдача кредитов наличными временно приостановлена в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». По словам собеседника газеты, кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка. Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке. Однако опрошенные изданием эксперты считают, что банки будут вводить ограничения на беззалоговые кредиты. Причина в том, что процентный доход по ним может оказаться существенно ниже издержек банка.
По мнению аналитиков, ограничения для заемщиков затронут краткосрочные кредиты. Как отмечает главный экономист «ПФ капитала» Евгений Надоршин, это связано с тем, что банки не в состоянии оценить платежеспособность обратившегося за кредитом по скоринговой модели, а тратиться на углубленную проверку для небольших кредитов невыгодно самому кредитному учреждению. Старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин считает, что пересмотр политики кредитования и адаптация риск-моделей под новые условия обязательно скажутся на доступности кредитования. Надоршин добавляет, что вместо беззалоговых кредитов банки расширят линейки кредитов под залог. В Тинькофф-банке газете сообщили, что клиентам, не прошедшим скоринговую проверку, уже предлагают кредиты под залог.
По словам руководителя проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, отказы заемщики получают не только по целевым и потребительским кредитам, но и в оформлении кредитных карт. Банки также отказываются от подтверждения доходов по форме банка в пользу справки 2-НДФЛ.
По данным Центробанка, в марте кредитный розничный портфель банков вырос на 290 млрд руб., или на 1,6% (1,2% в феврале). Всплеск пришелся на последнюю неделю месяца и в основном на необеспеченные потребительские кредиты. С апреля граждане, чей доход существенно сократился, могут уходить на кредитные каникулы и не делать платежей по кредиту сроком до шести месяцев. Новый среднесрочный прогноз ЦБ, представленный после совета директоров 24 апреля, предусматривает по итогам года изменение требований банков к населению на 2% (рост или сокращение), тогда как в 2019 г. они выросли на 19%. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, динамика розничного кредитования по итогам года будет нулевой или минимальной отрицательной.