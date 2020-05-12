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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделки

Ведомости

Сбербанк до 30 июня будет дополнительно снижать ставку по ипотеке на 0,3 п. п. при регистрации договора онлайн, сообщает банк. Минимальные ставки с учетом скидки составят от 5,9% годовых для квартиры в новостройке и от 7,8% для квартиры на вторичном рынке. Дисконт также действует для льготных программ с государственным субсидированием. Ставка по программе «Господдержка 2020» с учетом скидки составит 6,1% годовых, ставка для семей с детьми – 4,7% годовых.

Электронная регистрация позволяет отправить документы на оформление права собственности без посещения многофункциональных центров (МФЦ). Спрос на сервис с начала режима самоизоляции вырос на 50% для сделок по ипотеке, по сделкам с недвижимостью без ипотеки рост был шестикратным, сообщает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

6 мая Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 п. п. для готового жилья и до 0,5 п. п. при покупке квартиры в новостройке. Условия действуют при использовании сервиса «Домклик».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных