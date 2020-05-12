Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделки
Сбербанк до 30 июня будет дополнительно снижать ставку по ипотеке на 0,3 п. п. при регистрации договора онлайн, сообщает банк. Минимальные ставки с учетом скидки составят от 5,9% годовых для квартиры в новостройке и от 7,8% для квартиры на вторичном рынке. Дисконт также действует для льготных программ с государственным субсидированием. Ставка по программе «Господдержка 2020» с учетом скидки составит 6,1% годовых, ставка для семей с детьми – 4,7% годовых.
Электронная регистрация позволяет отправить документы на оформление права собственности без посещения многофункциональных центров (МФЦ). Спрос на сервис с начала режима самоизоляции вырос на 50% для сделок по ипотеке, по сделкам с недвижимостью без ипотеки рост был шестикратным, сообщает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
6 мая Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 п. п. для готового жилья и до 0,5 п. п. при покупке квартиры в новостройке. Условия действуют при использовании сервиса «Домклик».