Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделки

Сбербанк до 30 июня будет дополнительно снижать ставку по ипотеке на 0,3 п. п. при регистрации договора онлайн, сообщает банк. Минимальные ставки с учетом скидки составят от 5,9% годовых для квартиры в новостройке и от 7,8% для квартиры на вторичном рынке. Дисконт также действует для льготных программ с государственным субсидированием. Ставка по программе «Господдержка 2020» с учетом скидки составит 6,1% годовых, ставка для семей с детьми – 4,7% годовых.