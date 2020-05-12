Госдума одобрила расширение программы страхования вкладов во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий максимальную сумму страхового возмещения для физических лиц до 10 млн руб. Повышенный порог будет действовать в отношении счетов, на которых находились социальные, страховые или судебные выплаты, а также средства от продажи жилья или получения наследства.