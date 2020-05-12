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Госдума одобрила расширение программы страхования вкладов во втором чтении

Ведомости

Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий максимальную сумму страхового возмещения для физических лиц до 10 млн руб. Повышенный порог будет действовать в отношении счетов, на которых находились социальные, страховые или судебные выплаты, а также средства от продажи жилья или получения наследства.

Страховым случаем считается отзыв лицензии или введение моратория на выплаты по вкладам. Выплата рассчитывается по повышенному лимиту в том случае, если средства поступили на счет в течение трех месяцев до страхового случая, уточняют в ЦБ.

Новые условия также распространяются на счета, используемые для капитального ремонта многоквартирных домов. Помимо этого проект поправок предполагает распространение системы страхования вкладов на отдельные некоммерческие организации – благотворительные фонды, товарищества собственников жилья, потребительские кооперативы, религиозные организации, казачьи общества и общины коренных народов. Они в случае наступления страхового случая могут рассчитывать на выплаты со стандартным лимитом – до 1,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных