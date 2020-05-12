Госдума одобрила расширение программы страхования вкладов во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий максимальную сумму страхового возмещения для физических лиц до 10 млн руб. Повышенный порог будет действовать в отношении счетов, на которых находились социальные, страховые или судебные выплаты, а также средства от продажи жилья или получения наследства.
Страховым случаем считается отзыв лицензии или введение моратория на выплаты по вкладам. Выплата рассчитывается по повышенному лимиту в том случае, если средства поступили на счет в течение трех месяцев до страхового случая, уточняют в ЦБ.
Новые условия также распространяются на счета, используемые для капитального ремонта многоквартирных домов. Помимо этого проект поправок предполагает распространение системы страхования вкладов на отдельные некоммерческие организации – благотворительные фонды, товарищества собственников жилья, потребительские кооперативы, религиозные организации, казачьи общества и общины коренных народов. Они в случае наступления страхового случая могут рассчитывать на выплаты со стандартным лимитом – до 1,4 млн руб.