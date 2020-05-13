Нерезиденты в апреле втрое сократили покупки валюты

По сравнению с мартом в апреле операции по продажам валюты Банком России несколько превысили совокупные покупки нерезидентами и дочерними иностранными банками, говорится в обзоре. Регулятор не уточняет цифру, но, по его статистическим данным, в апреле он продал валюты на 357,9 млрд руб. Всего за два месяца (с 11 марта по 11 мая) ЦБ продал валюты на 569,5 млрд руб. Помимо Банка России предложение валюты на внутреннем рынке в апреле формировали нефинансовые организации и прочие банки, в совокупности продавшие валюты более чем на 140 млрд руб., говорится в обзоре регулятора.