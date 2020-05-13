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Нерезиденты в апреле втрое сократили покупки валюты

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Нерезиденты и «дочки» иностранных банков в апреле приобрели иностранной валюты на бирже на 109 млрд руб. – это примерно в три раза меньше, чем в марте, но все равно является существенным объемом, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России. Нерезиденты – основные «проводники» волатильности на валютном рынке, пишет ЦБ. В марте они скупили валюты на 389 млрд руб. – максимум с 2014 г. 

ЦБ с 10 марта начал продажу валюты в рамках бюджетного правила из фонда национального благосостояния (ФНБ) при снижении цены нефти Urals ниже $42,4/барр. Позже ЦБ начал дополнительную продажу валюты, полученной от ФНБ при продаже Сбербанка, условием было снижение цен на российскую нефть Urals ниже $25/барр.

По сравнению с мартом в апреле операции по продажам валюты Банком России несколько превысили совокупные покупки нерезидентами и дочерними иностранными банками, говорится в обзоре. Регулятор не уточняет цифру, но, по его статистическим данным, в апреле он продал валюты на 357,9 млрд руб. Всего за два месяца (с 11 марта по 11 мая) ЦБ продал валюты на 569,5 млрд руб. Помимо Банка России предложение валюты на внутреннем рынке в апреле формировали нефинансовые организации и прочие банки, в совокупности продавшие валюты более чем на 140 млрд руб., говорится в обзоре регулятора. 

В апреле Минфин возобновил аукционы по продаже госдолга, которые он приостановил в марте из-за волатильности на рынках. Ведомство разместило бумаги на 338,7 млрд руб.: спрос сформировали системно значимые банки (купили 42,2% выпусков на 142,9 млрд руб.) и нерезиденты (128,4 млрд руб., или 37,9%). На этом фоне доходности ОФЗ снизились и достигли уровня февральского минимума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных