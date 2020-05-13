Нерезиденты в апреле втрое сократили покупки валюты
Нерезиденты и «дочки» иностранных банков в апреле приобрели иностранной валюты на бирже на 109 млрд руб. – это примерно в три раза меньше, чем в марте, но все равно является существенным объемом, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России. Нерезиденты – основные «проводники» волатильности на валютном рынке, пишет ЦБ. В марте они скупили валюты на 389 млрд руб. – максимум с 2014 г.
ЦБ с 10 марта начал продажу валюты в рамках бюджетного правила из фонда национального благосостояния (ФНБ) при снижении цены нефти Urals ниже $42,4/барр. Позже ЦБ начал дополнительную продажу валюты, полученной от ФНБ при продаже Сбербанка, условием было снижение цен на российскую нефть Urals ниже $25/барр.
По сравнению с мартом в апреле операции по продажам валюты Банком России несколько превысили совокупные покупки нерезидентами и дочерними иностранными банками, говорится в обзоре. Регулятор не уточняет цифру, но, по его статистическим данным, в апреле он продал валюты на 357,9 млрд руб. Всего за два месяца (с 11 марта по 11 мая) ЦБ продал валюты на 569,5 млрд руб. Помимо Банка России предложение валюты на внутреннем рынке в апреле формировали нефинансовые организации и прочие банки, в совокупности продавшие валюты более чем на 140 млрд руб., говорится в обзоре регулятора.
В апреле Минфин возобновил аукционы по продаже госдолга, которые он приостановил в марте из-за волатильности на рынках. Ведомство разместило бумаги на 338,7 млрд руб.: спрос сформировали системно значимые банки (купили 42,2% выпусков на 142,9 млрд руб.) и нерезиденты (128,4 млрд руб., или 37,9%). На этом фоне доходности ОФЗ снизились и достигли уровня февральского минимума.