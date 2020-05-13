Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Проходил ли тест председатель правления банка Андрей Костин в пресс-службе не рассказали. В интервью РБК он заявил, что не самоизолировался и продолжает ходить на работу. В составе группы ВТБ около 170 заболевших и с подозрением на коронавирус, из них у около 120 человек подтвержденный диагноз COVID-19, говорил ранее член правления банка Дмитрий Пьянов. Большинство заболевших, по его словам, лечатся дома. Один человек умер.