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Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Ведомости

Первый запмред правления ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом, рассказали в пресс-службе банка. Там также отметили, что в последние недели топ-менеджер работал удаленно.

Проходил ли тест председатель правления банка Андрей Костин в пресс-службе не рассказали. В интервью РБК он заявил, что не самоизолировался и продолжает ходить на работу. В составе группы ВТБ около 170 заболевших и с подозрением на коронавирус, из них у около 120 человек подтвержденный диагноз COVID-19, говорил ранее член правления банка Дмитрий Пьянов. Большинство заболевших, по его словам, лечатся дома. Один человек умер.

О случаях коронавируса среди своих сотрудников сообщила головная структура «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхование» — TCS Group. По данным организации, COVID-19 обнаружен у 19 сотрудников. В России к 13 мая выявлен 242 271 случай заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — 126 004.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных