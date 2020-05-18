МКБ купил банки «Веста» и Руснарбанк

С помощью банка «Веста» МКБ планирует улучшить эффективность работы с малым и средним бизнесом, на котором специализируется этот банк. Покупка Руснарбанка позволит МКБ развить направления автокредитования и бизнес-ипотеки, а также использовать цифровую платформу НОРМА по предоставлению гарантий и кредитов для участников торгов и тендеров, отмечается в сообщении кредитной организации.