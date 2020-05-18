МКБ купил банки «Веста» и Руснарбанк
С помощью банка «Веста» МКБ планирует улучшить эффективность работы с малым и средним бизнесом, на котором специализируется этот банк. Покупка Руснарбанка позволит МКБ развить направления автокредитования и бизнес-ипотеки, а также использовать цифровую платформу НОРМА по предоставлению гарантий и кредитов для участников торгов и тендеров, отмечается в сообщении кредитной организации.
Концерну «Россиум» принадлежит 56,1% акций Московского кредитного банка. Небольшая доля в МКБ есть и у «Региона». В октябре 2019 г. в рамках первого этапа объединения двух структур основной владелец «Региона» Сергей Судариков стал управляющим партнером концерна «Россиум» Романа Авдеева.
В мае 2020 г. МКБ стал единственным частным российским банком в рейтинге 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии американского Forbes. По оценке журнала, стоимость МКБ составляет $2,2 млрд.