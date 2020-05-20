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Банк «Восточный» снова сменил председателя правления

Ведомости

Совет директоров банка «Восточный» назначил Светлану Труханович и.о. председателя правления, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ее кандидатура направлена на согласование в Центробанк.

Назначение Труханович, курирующей в банке деятельность блока рисков, IT и финансово-экономического департамента, говорит о «фокусе банка на контроле уровня рисков с учетом новых макровызовов, связанных в том числе с пандемией COVID-19», отмечатся в сообщении пресс-службы.

Ранее занимавший пост предправления банка Вячеслав Арутюнян подал заявление об освобождении его от должности. Он продолжит развивать в банке ряд проектов в области гарантийного и корпоративного бизнеса.

Ранее по теме: В банке «Восточный» четвертый раз за год сменился предправления

Труханович, как и Арутюнян, до прихода в «Восточный» работала в Юниаструм-банке Артема Аветисяна. В 2017 г. она вошла в состав директоров банка «Восточный», с июля по ноябрь 2019 г. была его председателем. Затем она занимала пост заместителя председателя правления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных