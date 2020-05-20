Банк «Восточный» снова сменил председателя правления

Труханович, как и Арутюнян, до прихода в «Восточный» работала в Юниаструм-банке Артема Аветисяна. В 2017 г. она вошла в состав директоров банка «Восточный», с июля по ноябрь 2019 г. была его председателем. Затем она занимала пост заместителя председателя правления.