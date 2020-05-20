Банк «Восточный» снова сменил председателя правления
Совет директоров банка «Восточный» назначил Светлану Труханович и.о. председателя правления, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ее кандидатура направлена на согласование в Центробанк.
Назначение Труханович, курирующей в банке деятельность блока рисков, IT и финансово-экономического департамента, говорит о «фокусе банка на контроле уровня рисков с учетом новых макровызовов, связанных в том числе с пандемией COVID-19», отмечатся в сообщении пресс-службы.
Ранее занимавший пост предправления банка Вячеслав Арутюнян подал заявление об освобождении его от должности. Он продолжит развивать в банке ряд проектов в области гарантийного и корпоративного бизнеса.
Труханович, как и Арутюнян, до прихода в «Восточный» работала в Юниаструм-банке Артема Аветисяна. В 2017 г. она вошла в состав директоров банка «Восточный», с июля по ноябрь 2019 г. была его председателем. Затем она занимала пост заместителя председателя правления.